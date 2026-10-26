Skydance presenta un plan de retiros voluntarios y ordena acudir cinco días a la semana a la oficina

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Skydance, nuevo conglomerado surgido de la fusión de Parmount Skydance y Warner Bros Discovery, ha informado a sus empleados que deberán acudir cinco días a la semana a la oficina, al tiempo que ha indicado que quienes no se adapten a este nuevo planteamiento podrán acogerse a un programa de retiros voluntarios.

"Creemos que la colaboración presencial es fundamental para nuestra cultura y para el éxito de nuestro negocio. Especialmente en una empresa creativa como la nuestra, las mejores ideas surgen cuando las personas están en un mismo espacio, compartiendo perspectivas, desafiándose mutuamente y resolviendo problemas", han sostenido el consejero delegado de Skydance, David Ellison, y el co-CEO, Ynon Kreiz en un memorando, según recoge la agencia Bloomberg.

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Estos primeros pasos podrían ser el inicio de un mayor ajuste en los próximos meses fruto de la fusión de ambas compañías, completada el pasado 6 de octubre. El Departamento de Oportunidades Económicas del condado de Los Ángeles expuso en agosto que la operación podría suponer solo en esta zona la pérdida de 4.500 empleos.

"Al reunir a nuestros equipos, reconocemos que no todos verán su futuro aquí, y respetamos eso. Para ofrecer a los empleados que cumplan los requisitos la opción de seguir adelante de una manera que les convenga, estamos implementando un programa voluntario de retiro", indicaba el documento.

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Paramount Skydance confirmó el pasado 6 de octubre el cierre de la adquisición de Warner Bros Discovery, culminando así la transacción acordada el pasado mes de febrero, con un importe aproximado de 110.000 millones de dólares (98.143 millones de euros), después de la pugna mantenida con Netflix, que finalmente decidió retirar su oferta de compra por la compañía de entrenimiento, que pasará a denominarse Skydance.

En el marco de la operación, que se cerró tras obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas según el acuerdo de fusión y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales, las acciones de clase B de Skydance han comenzado a cotizar en la Bolsa de Nueva York, tras transferir su negociación desde el Nasdaq.

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La compañía fusionada reúne a dos de los mayores estudios cinematográficos, dos servicios de streaming globales, una destacada cartera de televisión, incluyendo CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD, así como las cadenas de noticias CBS News y CNN, además de una cartera de deportes en vivo que incluye CBS Sports y TNT Sports, además de una extensa biblioteca de programación y una amplia colección de marcas y franquicias.