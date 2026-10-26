OnePlus presenta los Buds Clip en México
PR Newswire
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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos audífonos open-ear de OnePlus combinan un diseño ligero y cómodo con un sonido desarrollado en colaboración con Dynaudio.
OnePlus dio a conocer los Buds Clip, unos audífonos open-ear que no bloquean el canal auditivo, ideales para usarse durante largas jornadas. Este nuevo producto ofrece una construcción ligera, audio afinado en alianza con Dynaudio y diversas funciones inteligentes para el día a día.
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Comodidad todo el día
Cada audífono pesa apenas 5.2 gramos. Un arco flexible de aleación Ni-Ti garantiza un ajuste cómodo: conserva su forma y se adapta a la oreja del usuario. El "Bean & Ball Comfort Design" ayuda a minimizar la presión, mientras que el acabado mate brinda una agradable sensación al tacto.
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Los Buds Clip están disponibles en tres colores: Pearl White, Pebble Gray y Twilight Rose. El diseño es simétrico: los audífonos pueden colocarse en cualquiera de los dos oídos, o bien el dispositivo detecta automáticamente de qué lado está cada uno y asigna los canales estéreo en consecuencia. Además, un solo audífono puede ofrecer sonido estéreo completo.
Sonido afinado por Dynaudio
El sistema acústico de los Buds Clip fue desarrollado en colaboración con la empresa danesa Dynaudio, especializada en equipos de audio desde 1977. Cada audífono integra dos drivers dinámicos: uno de 11 mm para frecuencias bajas y otro de 9 mm para frecuencias altas, con dos DAC encargados del procesamiento de audio.
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Los audífonos son compatibles con Hi-Res Audio y con el códec LHDC 5.0. A través de la app HeyMelody, los usuarios pueden elegir entre cuatro perfiles de sonido: Ultimate Sound, Vibrant, Pure Vocals y Dynaudio Featured.
También se puso especial atención en la fuga de sonido. Un sistema acústico dedicado utiliza ondas sonoras en contrafase para reducir al mínimo lo que las personas cercanas pueden escuchar de tu música.
IA para un sonido y llamadas más claros
El procesamiento de audio está a cargo de un chip de 6 nm con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada, que acelera los algoritmos, ayuda a reducir la latencia y permite un ajuste de sonido más fluido.
La claridad de la voz se gestiona mediante un sistema de seis micrófonos con tecnología de conducción ósea, que ayuda a aislar la voz de quien habla y a minimizar el ruido ambiental.
Hasta 40 horas de batería
Con una sola carga, los Buds Clip ofrecen hasta 9.5 horas de reproducción con el códec AAC. Con el estuche de carga, la autonomía total llega a 40 horas. Al utilizar el códec LHDC 5.0, estas cifras son de hasta 8 horas y 36 horas.
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El dispositivo utiliza un puerto USB Tipo-C para la carga. Una carga completa de los audífonos toma aproximadamente 60 minutos, mientras que cargar el estuche (con los audífonos dentro) toma cerca de 80 minutos.
El estuche cuenta con certificación IP55 de protección contra polvo y salpicaduras.
Funciones útiles para el día a día
Los OnePlus Buds Clip son compatibles con Bluetooth 6.1 y pueden conectarse a dos dispositivos de forma simultánea.
Entre sus funciones adicionales se incluyen AI Translate para traducción en tiempo real, "Smooth Control" para operación mediante gestos, y la función "Drop Monitor", que te avisa si uno de los audífonos se cae.
Especificaciones de los OnePlus Buds Clip· Tipo: audífonos inalámbricos open-ear
· Drivers: dos drivers dinámicos (11 mm y 9 mm)
· Rango de frecuencia: 20 Hz – 40 kHz
· Micrófonos: 6 en total (2 micrófonos MEMS y 1 VPU por audífono)
· Impedancia: 16 Ω
· Batería: 58 mAh por audífono, 530 mAh en el estuche de carga
· Duración de batería: hasta 9.5 horas (solo audífonos) y hasta 40 horas (con estuche) con el códec AAC
· Carga: USB Tipo-C
· Bluetooth: 6.1
· Códecs: LHDC 5.0, AAC, SBC
· Protección contra ingreso: IP55
· Peso: 5.2 g por audífono, 35.9 g el estuche, 46.3 g en total
· Colores: Pearl White, Pebble Gray, Twilight Rose
Disponibilidad y precio
Llegarán a Mercado Libre y Amazon el 21 de octubre, con un precio de venta sugerido de US $163. (aproximadamente $2,800 MXN al tipo de cambio actual).
Los precios locales variarán de acuerdo con el tipo de cambio internacional.
Pearl White:https://www.mercadolibre.com.mx/p/MLM79831081https://www.amazon.com.mx/dp/B0HKN8V1B2
Pebble Gray:https://www.mercadolibre.com.mx/p/MLM79831079https://www.amazon.com.mx/dp/B0HKMTLCLB
Twilight Rose:https://www.mercadolibre.com.mx/p/MLM79831080https://www.amazon.com.mx/dp/B0HKMYDHC3
Acerca de OnePlus
OnePlus es una marca global de tecnología móvil construida sobre la filosofía "Never Settle". La compañía crea dispositivos con diseño premium y alto rendimiento, a la vez que fomenta una comunidad de usuarios en todo el mundo.
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Contacto: Anya Barberena / Cel: 55 51064918 / anya@humaninteractions.mx
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/oneplus-presenta-los-buds-clip-en-mexico-302919851.html
FUENTE OnePlus