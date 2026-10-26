La misa que el papa León XIV dará en Lima tendrá aforo para 1,2 millones de personas

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Lima, 26 oct (EFE).- La misa multitudinaria que el papa León XIV ofrecerá en la capital de Perú, Lima, el próximo 16 de noviembre, tendrá un aforo de 1,2 millones de personas y, aunque el acceso será gratuito, será obligatorio adquirir entradas previamente a través de una página web, anunció este lunes el Arzobispado de la ciudad.

La Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, acogerá a las 10:30 de la mañana la misa que cerrará la visita que el papa realizará a Perú del 11 al 16 de noviembre, y que precisamente El Vaticano confirmó este lunes tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

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En una rueda de prensa, integrantes de la comisión organizadora de la visita detallaron que desde el jueves 5 al domingo 8 de noviembre estará habilitado el acceso para conseguir entradas para la misa en la plataforma Ticket Master.

Expusieron que será obligatorio tener una cuenta en dicha plataforma y, después, el usuario podrá elegir una zona de la base aérea, además, cada persona podrá conseguir un máximo de ocho boletos, que no tendrán ni mínimo ni máximo de edad.

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Cada entrada contará con un código QR que será necesario mostrar de forma impresa o desde el móvil junto al documento de identidad o pasaporte en físico que se registró en la plataforma digital.

El acceso a la base aérea se abrirá el domingo a las 22:00 horas, 12 horas antes del inicio de la misa, para evitar aglomeraciones y largas filas, puesto que existe una gran expectativa por este encuentro del papa con el pueblo peruano, ya que vivió como misionero y obispo más de dos décadas en el país andino.

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La comisión apuntó que el acceso al recinto estará resguardado por la Policía Nacional del Perú y centenares de voluntarios, que ayudarán a los asistentes a encontrar la puerta para cada bloque.

Anlly Condeña, miembro de la comisión, insistió en que cada entrada es personal e intrasferible porque va ligada al documento de identidad y no se puede ceder ni vender y, en este sentido, indicó que si los usuarios ven intentos de venta, estos se debe denunciar.

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Además, se habilitó un espacio especial para personas con discapacidad y movilidad reducida, el bloque dos, y Condeña sostuvo que habrá 80 centros de hidratación, el doble de que los que hubo en el mismo recinto en la misa que ofreció el papa Francisco en 2018.

El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima, destacó que el Estado, la Conferencia Episcopal de Perú, los jóvenes y las parroquias están sumando esfuerzos para que este viaje "marque un hito histórico" y que "haya un antes y un después".

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"Por muchos motivos, nuestra esperanza como peruanos está por los suelos. Creo que el papa León viene a animarnos, a levantarnos a pesar del fenómeno de El Niño, a pesar de las crisis, de los incendios y de inseguridad que estamos viviendo. Creo que esta visita nos cae muy bien para que podamos escuchar desde la voz de un Papa peruano, una voz que levante al pueblo peruano", dijo Bytton.