Jordania bombardea posiciones en Siria en represalia por el ataque contra una iglesia

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Amán, 26 oct (EFE).- La Real Fuerza Aérea Jordana bombardeó este lunes varias posiciones en el sur de Siria vinculadas a "organizaciones terroristas" en una operación en represalia por el ataque perpetrado el pasado viernes durante un funeral en una iglesia de Karak, en el oeste de Jordania, que causó al menos nueve muertos y unos 40 heridos.

Según un comunicado oficial del Ejército jordano, reproducido por la agencia oficial de noticias jordana Petra, los bombardeos destruyeron varios emplazamientos de estas organizaciones, que no identificó, y causaron la muerte y heridas a numerosos de sus miembros, además de destruir varios vehículos.

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Las Fuerzas Armadas jordanas señalaron que la operación responde al atentado cometido durante una ceremonia fúnebre en la iglesia de Hamud, en la gobernación de Karak, y afirmaron que sus autores están vinculados a las organizaciones terroristas atacadas en territorio sirio. EFE