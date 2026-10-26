España es el principal trampolín usado por las empresas extranjeras para invertir en Latam, según Ceapi

Guardar

España es el país más elegido del mundo por las empresas extranjeras para actuar como "trampolín" desde el que impulsar sus inversiones en Latinoamérica, siendo el 'puente' preferido por las compañías de Estados Unidos, Francia y Luxemburgo para acortar distancias entre ambas orillas del Atlántico.

Según el informe 'El uso de trampolines en la inversión extranjera del mundo hacia América Latina: El papel de España' elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y la Universidad Complutense de Madrid, 744 matrices foráneas utilizaron España como plataforma para invertir en Latinoamérica mediante 1.081 filiales, casi 1,5 por matriz.

PUBLICIDAD

En concreto, 125 empresas estadounidenses, 82 francesas, 64 luxemburguesas, 57 alemanas, 51 británicas y 41 italianas invirtieron en Latinoamérica a través de España. El 59,9% de las 744 matrices tenían su sede en Europa; el 21,1% en Estados Unidos y Canadá; el 8,7% en la propia Latinoamérica; el 5,6% en Asia-Pacífico; el 2,3% en el Caribe; y el 1,3% en Oriente Próximo y África.

Los principales países receptores fueron México (25,2%), Brasil (19,2%), Colombia (18,8%) y Chile (17,3%), mientras que el otros estados acapararon el 19,2% restante.

"La economía española funciona como un 'hub' o nodo estratégico que canaliza inversión europea, norteamericana, asiática e, incluso, latinoamericana hacia América Latina, lo que contribuye a reforzar el papel de las empresas multiberoamericanas en la integración del espacio iberoamericano", ha resumido Isabel Álvarez, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.

PUBLICIDAD

El estudio, presentado este lunes en las oficinas del despacho Pérez-Llorca, ha asegurado que España no se limita a aportar capital, sino que también es un "puente cultural y organizativo" que adapta las prácticas empresariales a la realidad latinoamericana y una coordinadora de las conexiones regionales entre los grupos multinacionales.

Asimismo, Álvarez ha subrayado que las firmas consideran ventajoso invertir en Latinoamérica desde España por la menor "distancia psicológica", los convenios de doble tributación suscritos, el "paraguas jurídico" ofrecido por la Unión Europea o los bajos costes de financiación del capital.

PUBLICIDAD

El documento ha cuantificado en 26.784 las matrices globales con presencia en Latinoamérica y en 79.650 sus filiales, esto es 2,97 filiales por matriz. España concentra el 10,43% de estas matrices (2.794) y el 11% de las filiales (7.323).

Así, ocupa el segundo puesto por filiales, solo por detrás de Estados Unidos (10.881), y por delante de Italia (3.063), Francia (2.511), Alemania (2.407), Japón (2.360) y Reino Unido (2.248).

Latinoamérica es una región receptora neta de inversiones, con 2,856 billones de dólares (2,553 billones de euros) recibidos en 2024 frente a los 920.591 millones de dólares (822.893 millones de euros) enviados a otras zonas del mundo. Aún así, su peso sobre el total mundial ha caído del 7% al 5% entre 2010 y 2024.

PUBLICIDAD

El 55% de los inversiones en Latinoamérica va hacia el sector servicios y el 27% al industrial, si bien existen "notables diferencias" entre países en función de sus especializaciones productivas.

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha indicado que Panamá y Uruguay se están convirtiendo en 'hubs' desde los que adentrarse en Latam, a semejanza de Luxemburgo en Europa, mientras que el atractivo de Brasil, México, Argentina y Colombia es "proporcional" al tamaño de sus economías.

PUBLICIDAD

De cara al futuro, la geopolítica y las expectativas generadas por el acuerdo UE-Mercosur y la renovación del tratado UE-México podrían abrir nuevas oportunidades de negocio que refuercen todavía más el papel de bisagra que desempeña España en el contexto europeo.

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LATINOAMÉRICA

El informe ha precisado que el 'stock' de inversiones españolas en Latinoamérica ascendió en 2024 a 229.000 millones de dólares (204.697 millones de euros) y que está "más activo que nunca". Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México concentraron el 83,4% del total.

PUBLICIDAD

El número de empresas con capital español superior al 50% se cuadruplicó en la última década, desde las 2.330 de 2014 a las 10.811 de 2024.

Además, Latinoamérica lleva acumulados desde 2013 alrededor del 40% de la IED anual española y más del 30% de las inversiones en el exterior, justificando ello, según Ceapi, la acuñación del término "multiberoamericanas".