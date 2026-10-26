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Temas del día de EFE News Latino del lunes 26 de octubre

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BRASIL ELECCIONES EEUU

Washington - La inesperada reelección de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro supone un revés para los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de consolidar su influencia en Latinoamérica, cuando el giro a la derecha de varios países parecía abrirle el camino.

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EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente Donald Trump se juega mantener la mayoría republicana en el Senado, donde su partido cuenta con 53 de los 100 escaños, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, con contiendas clave en diez estados.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- ONU INFANCIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación de la infancia en los conflictos armados con motivo del 30 aniversario de la adopción del mandato.

 

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