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Sánchez carga contra el acuerdo de PP y Vox en el Senado: "Un mismo proyecto político de involución"

20/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El temporal causado por la dana Adam ha provocado tres fallecidos en la Comunitat Valenciana: un hombre de unos 64 años en un camping de Oliva (Valencia); una mujer de 79 años con movilidad reducida hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer que perdió la vida este pasado domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
20/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El temporal causado por la dana Adam ha provocado tres fallecidos en la Comunitat Valenciana: un hombre de unos 64 años en un camping de Oliva (Valencia); una mujer de 79 años con movilidad reducida hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer que perdió la vida este pasado domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el acuerdo de PP y Vox en el Senado alegando que ambos partidos son lo mismo y tienen "un mismo proyecto político de involución" al presentar "listas únicas" para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución", ha denunciado Sánchez en un mensaje publicado en la red social 'X'.

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Tras citar al neurocientífico Patrick Mineault con su teoría del azul y verde, Sánchez ha adjuntado al mensaje un vídeo en el que señala a quienes "llevan años intentando" convencer de que son dos colores muy diferentes, "que el azul es una cosa y que el verde es otra".

"Pero basta con escucharles cuando hablan de pensiones (...) o cuando hablan de los derechos de las mujeres o del Estado de Bienestar", ha subrayado Sánchez, mientras ha alternado declaraciones de dirigentes de PP y Vox.

Ante ello, el líder socialista ha criticado que PP y Vox han intentado hacer cree "que representaban proyectos muy diferentes". "Tanto las palabras como sus hechos lo dejan muy claro. Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos. Y ahora, hasta presentan listas únicas al Senado", ha zanjado Sánchez, que ha vuelto a pedir a la ciudadanía, en línea a lo expresado en sus mitines, que elija entre sí España "avanza" o lo hace "el pasado".

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De este modo Sánchez ha criticado el acuerdo alcanzado entre las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, por el que Vox ha renunciado a presentar candidatura propia en el Senado en seis provincias y el PP hace lo propio en tres circunscripciones para maximizar sus resultados electorales, después de que PSOE y Frente amplio se presenten conjuntamente en la Cámara Alta.

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