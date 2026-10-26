Isabel Fernández González, Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2026 por la obra 'Campo de fuerzas'

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Isabel Fernández González ha obtenido el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2026 por su obra 'Campo de fuerzas'. Este galardón, dotado con 10.000 euros, está convocado por el Ministerio de Cultura para reconocer y promocionar la labor de los autores noveles.

El jurado ha elegido la obra por "su sensibilidad y empatía para plasmar una realidad compleja que aborda la idea del fracaso y el retorno al hogar familiar". Según el fallo, la autora asume un riesgo formal creando una pluralidad de voces que emanan de la conciencia de la protagonista.

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"El texto plantea debates muy actuales sobre el feminismo, el choque generacional y la tensión entre lo rural y lo urbano", destaca el jurado.

El Premio Calderón de la Barca, cuyas bases consideran autor novel a todo aquel que todavía no haya estrenado de forma pública más de una obra en circuitos de exhibición con rendimientos de taquilla -quedando excluidas de este cómputo las piezas de teatro breve-, está dotado con 10.000 euros.

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Además, el título ganador se beneficia también de una valoración preferente en el caso de solicitar una subvención para su distribución.

En esta edición se han valorado un total de 104 textos. El jurado, presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Teatro y Circo, Marta Betriu Roure, ha estado compuesto por los siguientes vocales: Javier Hernando Herráez, Antonio José Rojano Mora, Anna Maria Ricart Codina, Raúl López Sánchez (Raúl Losánez), María Folguera de la Cámara, y la ganadora de la pasada edición de este premio, Lucía Collini.

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La lista de galardonados con este premio incluye a autores como Juan Mayorga, Luisa Cunillé, José Ramón Fernández, Paco Bezerra, Yolanda Pallín, Borja Ortiz de Gondra, Pedro Manuel Víllora, Raúl Hernández Garrido y Carolina África.

En las últimas ediciones, se han reconocido las obras de Daniel Remón ('El diablo'), Paco Gámez ('Inquilino (Numancia 9, 2oA)'), Eva Mir ('Héroes en diciembre'), Yaiza Berrocal ('La cadena del frío'), Julio Béjar ('Empieza por F'), Gabriel Fuentes ('Las pequeñas alegrías'), Oriol Puig Grau ('Massa brillant'), Irene Herráez ('Todas las vidas') y Lucía Collini ('La perla').

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INVESTIGACIÓN ESCÉNICA Y MEDIACIÓN CULTURAL

Isabel Fernández (León, 1993) es dramaturga, directora de escena, creadora escénica y actriz. Graduada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y con un máster en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, se formó en Interpretación y Dirección de Escena en la Escola Espazo Aberto de Santiago de Compostela (2020-2024).

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Continuó ampliando sus estudios en dramaturgia, creación escénica e interpretación de la mano de profesionales como Tito Asorey, Carlos Neira, Ana Vallés, Melania Cruz, Helena Salgueiro y Noemí Rodríguez, entre otros.

Afincada en Galicia desde hace más de ocho años, actualmente desarrolla su labor profesional en el ámbito de la dramaturgia, la dirección escénica y la creación colectiva. En 2025 fundó, junto a Mateo Rodríguez, la compañía ALOMAIS Teatro, con la que estrenó 'Ca-Co-Flex!', una propuesta de creación colectiva en la que asumió la dramaturgia y la dirección de escena.

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Su trayectoria incluye también proyectos de interpretación, investigación escénica y mediación cultural. Ese mismo año obtuvo el XX Premio Abrente para Textos Teatrales de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia por su obra 'O Miradoiro' y el Premio Internacional Ricardo López Aranda Ciudad de Santander por 'A Ele E Equis'.

Su trabajo de creación ha sido seleccionado para las Residencias Artísticas del Gaiás, en las modalidades de artes escénicas (2024) y literatura (2025), y para las Residencias Literarias de la Illa de San Simón (2026).