Blanca Suárez, con un espectacular look de época en su último rodaje tras la declaración de amor de Javier Rey

26/10/2026 Blanca Suárez y Carlos Areces en el rodaje de 'El malentendido' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Blanca Suárez atraviesa a sus 38 años recién cumplidos -el pasado 21 de octubre- el momento más dulce de su vida. Feliz con Javier Rey, con el que lleva 7 años de discreta relación, la actriz ha celebrado su cumpleaños inmersa en el rodaje de su nuevo proyecto, la película 'El malentendido', que protagoniza junto a Carlos Areces de nuevo a las órdenes del director Álex de la Iglesia.

En un día tan especial, y lejos de grandes celebraciones, la actriz ha cumplido con sus compromisos profesionales -que en las próximas semanas la llevarán a Chile- y ha afrontado una larga jornada de grabación bajo la lluvia en la que, caracterizada de época, ha deslumbrado con un look de terciopelo en color borgoña, con sombrero a juego y su larga melena rizada, que recuerda al inolvidable personaje de Kate Winslet en 'Titanic'.

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Nada más finalizar el rodaje, Blanca se puso un abrigoso poncho para combartir las bajas temperaturas de la capital y fue entonces cuando fue sorprendida con un gran ramo de flores azules por su cumpleaños, que ella recibió con una inmensa sonrisa en presencia del director y de su compañero Carlos.

Tampoco faltó en esta fecha tan señalada la felicitación de Javier Rey que, dejando a un lado su habitual hermetismo, compartió en su perfil de Instagram una imagen de la intérprete de perfil en blanco y negro en la que no le hizo falta añadir nada más. "Pero ¿y esta declaración?", ha respondido divertida la protagonista de 'Lo que escondían sus ojos', acompañando su mensaje de unos emoticonos de fuego que reflejan que a punto de celebrar 8 años de amor están tan enamorados como el primer día.

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Y tanto es así que en una de las escasas ocasiones en las que ha hablado sobre su relación, Blanca confesó en el podcast de Vicky Martín Berrocal en marzo del año pasado que, aunque no se han casado, para ella el actor ya es su marido.