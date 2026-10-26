EEUU espera que Delcy Rodríguez deje vacante la presidencia de Venezuela en 2027

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Washington, 26 oct (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces deberían declarar vacante permanente en la presidencia a Delcy Rodríguez", explicó un alto funcionario del Departamento de Estado. EFE

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