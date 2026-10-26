Bruselas da por buenos los cambios en Temu para impedir la venta de productos ilegales en su plataforma

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La Comisión Europea ha informado este lunes de que da por buenos los cambios prometidos por la compañía china de venta 'online' Temu para corregir los incumplimientos de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) en cuanto a las medidas que debe poner en marcha para evitar la venta de productos falsos o peligrosos a través de su plataforma; una infracción por la que ya fue multada por Bruselas con 200 millones de euros el pasado mayo.

Los servicios comunitarios concluyeron entonces que Temu no estaba tomando las medidas a las que está obligada por la DSA para "identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales" en su plataforma, con el consiguiente perjuicio para sus usuarios, razón por la que impuso una primera sanción y dio a la compañía hasta mayor para proponer cambios con los que evitar multas mayores.

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Esta decisión se enmarca dentro de una investigación más amplia contra Temu iniciada en 2024 para examinar otros cargos graves como la falta de medidas para mitigar estos riesgos o el diseño adictivo de la plataforma que, de confirmarse, resultarían en nuevas acciones contra la compañía por parte de Bruselas.

En todo caso, por el momento Temu se compromete a poner en marcha un plan de acción basado en cinco puntos y deberá someterlo a una evaluación de riesgos provisional que abarque un periodo de seis meses hasta el próximo 30 de noviembre para garantizar que se cumplen los compromisos. Esta evaluación deberá presentarse a Bruselas a más tardar en un plazo de cuatro meses.

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En cuanto a los detalles del plan, el Ejecutivo comunitario ha indicado que la empresa deberá llevar a cabo un análisis de riesgos específico para la plataforma y servirse para ello de métricas fiables para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación para evitar el riesgo de difusión de contenido ilegal.

También deberá evaluar las limitaciones de su moderación de contenido y analizar si sus sistemas de recomendación pueden, y de qué manera, contribuir a la difusión de productos ilegales; al tiempo que deberá examinar la influencia de la manipulación y difusión intencionada de artículos ilegales, incluso por parte de vendedores que aprovechan las funciones de Temu para difundir anuncios potencialmente ilegales.

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