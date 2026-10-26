El exfiscal mexicano acusado de traición a la patria denuncia persecución política

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- El exfiscal del estado mexicano de Chihuahua César Jáuregui, procesado por traición a la patria por un operativo en el que presuntamente participaron agentes de la CIA estadounidense, denunció este lunes un posible uso político y pidió al opositor Partido Acción Nacional (PAN), defender sus derechos.

En una carta dirigida a dirigentes, legisladores y militantes del PAN, Jáuregui cuestionó las circunstancias de su detención, ocurrida mientras buscaba la candidatura de ese partido a la alcaldía de Chihuahua, y pidió garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

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“Usar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, expuso el funcionario, quien permanece encarcelado.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por autoridades estatales, acusado de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y dos días después fue arrestado nuevamente por una orden federal relacionada con el delito de traición a la patria.

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El domingo, un juez federal ordenó que el exfuncionario fuera procesado por este último delito y mantuvo la prisión preventiva en su contra.

Además, apenas el pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó de la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del exfiscal general de Chihuahua.

En un comunicado, la Fiscalía detalló ese día que la investigación surgió tras una reunión entre su titular, Ernestina Godoy, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfiscal estatal.

La FGR investiga a Jáuregui por su presunta responsabilidad en un operativo antidrogas realizado el pasado abril en la sierra de Chihuahua, en el que habrían participado sin autorización del Gobierno mexicano dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

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Los agentes murieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación, según las investigaciones difundidas por las autoridades.

En la misiva, difundida por medios locales, cuestionó a la gobernadora Campos, integrante del mismo partido, por sus recientes declaraciones sobre el caso.

El exfiscal recordó que había respaldado públicamente a la mandataria cuando fue señalada por los mismos acontecimientos y lamentó que ahora haya realizado afirmaciones que, a su juicio, faltan a la verdad.

“Yo también lo hice. Marché, me manifesté públicamente y hasta hoy mi foto de perfil personal en redes sociales es una imagen de la campaña #YoConMaru, porque la apoyé hasta el último momento”, señaló.

Y cuestionó si lo que estaba pasando con él “¿es justicia o abuso de poder?”.

Asimismo, negó haber cometido los delitos que se le atribuyen y aseguró que compareció voluntariamente ante la Fiscalía federal cuando fue requerido como testigo.

“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto”, zanjó.

El exfuncionario pidió al PAN pronunciarse públicamente en defensa de sus derechos políticos y dar seguimiento a los procedimientos judiciales desde el Senado, la Cámara de Diputados y la dirigencia nacional del partido.

“No les pido que defiendan a César Jáuregui. Les pido que defiendan una causa”, expresó. Y concluyó: “No pido impunidad. Pido el debido proceso”. EFE