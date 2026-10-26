Lamine Yamal y Vicky López ganan el Trofeo Kopa al mejor Sub-21 en la gala del Balón de Oro

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El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa de la gala del Balón de Oro, que se concede al mejor jugador de categoría Sub-21 y que conquistó por tercera edición consecutiva, mientras que en categoría femenina la ganadora fue la también jugadora del conjunto catalán Vicky López, que reeditó su reconocimiento de 2025.

El jugador azulgrana, candidato también al Balón de Oro, mantuvo su dominio con el mejor futbolista joven de la actualidad y con 19 años tuvo una temporada 2025-2026 en la que volvió a brillar con goles y asistencias, ganando LaLiga EA Sports y la Supercopa de España con su club, y el Mundial con la selección española.

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De este modo, España y el FC Barcelona siguen manteniendo su dominio en este premio del Balón de Oro ya que a los tres éxitos seguidos de Yamal, se unen los triunfos en 2021 de Pedri González y en 2022 de Pablo Páez 'Gavi'. El extremo superó en la votación a otros rivales como su compañero de equipo y selección Pau Cubarsí, elegido Mejor Joven del pasado Mundial, el francés Warren Zaïre-Emery (PSG), el alemán Lennart Karl (Bayern Múnich) o el costamarfileño Yan Diomande (Real Madrid).

"Es un honor estar aquí y poder recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí, mi compañero de equipo, porque creo que este premio tiene que ser para él, se lo merece; lleva tiempo dando un nivel increíble y ojalá se lo hubiera llevado él", expresó Yamal tras recibir el premio de manos del ucraniano Andrey Shevchenko.

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El internacional recordó que este era "el tercer año" que era el ganador de este premio. "Estoy muy feliz de seguir recibiendo estos premios. Se lo agradezco a mi club, a mi selección, a todos. Tengo que seguir trabajando para poder conseguir títulos colectivos e individuales como este", subrayó.

Por otro lado en la categoría femenina, la ganadora recayó también en las filas del FC Barcelona en la figura de la joven centrocampista Vicky López, que defendió su trono de 2025, primer año de este galardón. por delante de otras futbolistas como su compañera de equipo Clara Serrajordi, la delantera sueca Felicia Schröder (Häcken/Real Madrid), la estadounidense Lily Yohannes (OL) y la neerlandesa Veerle Buurman (Chelsea FC).

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"Quierp agradecer a France Football y a mis compañeras votantes que me hayan concedido este premio un año más. Estoy muy orgullosa y agradecida de recibirlo. Este reconocimiento no sería posible sin mis compañeras tanto del Barça como de la selección, que me empujan a ser mejor cada día. Quiero agradecer a todo el 'staff' y a todas aquellas personas que trabajan cada día para que todo sea posible y todo salga bien", señaló López.

La centrocampista también se acordó de su "familia" y de sus "amigos" por estar "en los buenos momentos y en los malos, cuando no hay nada que celebrar". "Y especialmente a mi madre; aunque ya no estés a mi lado, mamá, te siento en cada paso que doy, todo lo que soy y todo lo que consigo en gran parte es tuyo. Gracias, mamá, por enseñarme a luchar y a no rendirme nunca", indicó.

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"Y gracias a todas las que con su fútbol y su apoyo han hecho posible que estemos aquí celebrando este premio, sigamos creciendo y mejorando nuestro deporte juntas. Y por último, gracias Dios, eres un pilar fundamental en mi vida. Gracias por bendecirme con tu amor, con salud cada día y con poder estar aquí un año más", sentenció la madrileña, que recibió el premio de manos de su excompañera Lucy Bronze.