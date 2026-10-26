Inflación energética en Latinoamérica y Caribe llega al 8,33%, su nivel más alto en un año

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Guayaquil (Ecuador), 26 oct (EFE).- La inflación energética en América Latina y el Caribe alcanzó en agosto el 8,33 % interanual, su valor más alto de los últimos 12 meses, un repunte influenciado por la guerra en Oriente Medio, informó este lunes la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

La inflación total también pasó del 4,17 % en julio al 4,43 % en agosto, señaló en un comunicado la organización, con sede en Quito.

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"Este incremento responde principalmente a la reanudación del conflicto en Oriente Medio a finales de julio, tras romperse el frágil alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, lo que devolvió las tensiones a la región y presionó al alza los costos de los combustibles", explicó la Olacde.

La organización precisó que si bien el precio internacional del petróleo west texas intermediate (WTI) se mantuvo relativamente estable en agosto con un promedio de 83,90 dólares por barril, los precios internos reflejaron una rápida transmisión de los aumentos previos, acentuada por la asimetría del mercado y los mecanismos locales de fijación de precios.

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Además, afirmó que la convergencia en los costos destaca especialmente debido al comportamiento del diésel, ya que, desde febrero de este año, el precio de ese combustible acumula un incremento del 26 % frente al 18 % de la gasolina, cerrando por completo la brecha inicial.

"Dado que el diésel es el insumo fundamental para el transporte de carga, pasajeros y la maquinaria agrícola, su encarecimiento se traslada de manera directa a los costos de distribución y, por ende, a los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, impulsando de forma simultánea ambos indicadores inflacionarios", agregó.

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La Olacde señaló que, de cara a los próximos meses, las proyecciones anticipan que las presiones sobre los precios de los combustibles continuarán vigentes, pues los datos preliminares muestran que el crudo WTI repuntó a 97,31 dólares por barril en septiembre y ronda los 98,29 dólares por barril en octubre, "mes en el que tanto la gasolina como el diésel han consolidado sus niveles más altos en lo que va del año".

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán. EFE

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