Comunidad de La Rioja en Chile celebra tradicional fiesta de San Mateo

Guardar

Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- Con una pequeña procesión desde la capilla del Estadio Español, en Santiago, danzas regionales y la coronación de los reyes la comunidad riojana en Chile celebró este domingo la tradicional fiesta de San Mateo, uno de los símbolos culturales más ricos y antiguos de Logroño, en el norte de España.

"Esta es una de las celebraciones más significativas para nuestra comunidad. Aunque la distancia nos separe, los riojanos que vivimos en Chile mantenemos vivo el vínculo con nuestras raíces, nuestra historia y nuestros afectos", afirmó la presidenta de la Sociedad Benéfica La Rioja en Chile, Claudia Sáenz-Laguna.

PUBLICIDAD

La Fiesta de San Mateo de Logroño, celebrada originalmente cada 21 de septiembre, coincidiendo con la Vendimia Riojana, inicia con la ofrenda del primer mosto, haciendo una pisada con las primeras uvas de la temporada.

"La Rioja no es solo una manera de vincularnos con el pasado, sino una forma de compartir la herencia que hemos recibido de nuestros mayores, cuidándola y sabiendo entregarla a las nuevas generaciones", dijo Sáenz-Laguna.

La identidad de La Rioja está estrechamente vinculada al trabajo de su tierra, el esfuerzo de su gente por lograr, mediante la dedicación y el cuidado, frutos óptimos para la obtención del buen vino que caracteriza a su región.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, agradeció la invitación al evento y calificó la jornada como un hito "inolvidable" de su paso por Chile.

Su asistencia a la fiesta de San Mateo, que congregó cerca de un centenar de personas, marca el inicio de una agenda de tres días que incluye reuniones con la Cámara Española de Comercio en Chile (Camacoes) y empresarios locales.

PUBLICIDAD

"La comunidad de La Rioja es una comunidad de sentimientos, que no entiende de distancias ni generaciones (...) Es una conexión identitaria con la cultura, la esencia, las tradiciones de las que se alimentan nuestras raíces", señaló.

"Festejamos San Mateo con gratitud. Cada generación ha recibido una Rioja que otros cuidaron, personas que han puesto lo mejor de sí mismo para pasarla a quienes vienen después", agrego Capellán de Miguel.

Grupos musicales y de danza tradicional marcaron la dimensión final y más festiva de la jornada, dando celebradas muestras de la Jota Riojana, un baile popular protegido como bien de interés cultural en España que incluye el uso de castañuelas, además de las características boinas riojanas en varones y largos vestidos blancos adornados con flores bordadas en mujeres.

PUBLICIDAD

Los orígenes de la festividad se remontan al siglo XII, cuando la ciudad de Logroño, al obtener la categoría de villa, tenía derecho a la celebración de una feria anual, lo que la convirtió en un núcleo comercial de la zona.

La Sociedad Benéfica de La Rioja en Chile se fundó en 1918, con una orientación de ayuda social a sectores de mayor vulnerabilidad que se mantiene hasta hoy. EFE

(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Gobierno de La Rioja para la difusión de este contenido.