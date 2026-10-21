Sánchez advierte de que si Feijóo y Abascal ganan las elecciones harán lo mismo que Milei en Argentina

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles de que si PP y Vox ganan el 29 de noviembre harán con España lo mismo que el presidente de Argentina, Javier Milei, está haciendo en su país.

Después de que el jefe de Estado argentino, que está de visita en Madrid, llamara este mismo miércoles a Sánchez "dictador" y "corrupto", el líder socialista ha replicado echándole en cara los "11 millones de argentinos" que se encuentran en la economía informal, sin cotizar a la Seguridad Social mientras que en España hay 22,6 millones de personas trabajando gracias, dice, a la reforma laboral aprobada por su Gobierno.

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Además, Sánchez le ha reprochado que en los casi tres años que lleva al frente de Argentina, ha bajado el salario mínimo "un 40%" mientras que su Ejecutivo lo ha subido un 66%. "Y el próximo año lo volveremos a subir", ha reiterado.

Así, en un acto de precampaña en Burgos, junto al secretario general autonómico, Carlos Martínez y la líder provincial, Esther Peña y ante unos 1.400 asistentes ha seguido confrontando con Milei después de varios cruces de declaraciones a lo largo del día.

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A primera hora el PSOE desplegó una lona de gran tamaño en su sede de la calle Ferraz en la que daba la bienvenida a España a Milei de manera irónica y Sánchez publicó un vídeo en el que mostraba su orgullo de ser "zurdo", el término que utiliza el jefe de Estado argentino para criticar a la izquierda.

A continuación Milei cargó con dureza contra Sánchez en un acto público, llamándole "dictador", "corrupto" y "ladrón" y animó a los españoles a sacar "a patadas" del poder a los socialistas.

Finalmente, desde Burgos, Sánchez ha tratado de contraponer los resultados de su gestión a los del dirigente ultraliberal y ha sacado pecho con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que rebajó las expectativas de crecimiento de Argentina y aumentó las de España. "Lo que se demuestra al final es que las motosierras y los tijeretazos que la derecha y la ultraderecha siempre hacen cuando gobiernan no construyen nada, sino que destruyen, no unen ni cohesionan, sino que dividen y fragmentan, no hacen que crezca nuestro país ni nuestra economía, lo que hacen es hundirla", ha reprochado.

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(Seguirá ampliación)