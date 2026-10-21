Julian Barnes confía en que Europa vuelva a abrir sus puertas al Reino Unido

Guardar

Oviedo (España), 21 oct (EFE).- El escritor inglés Julian Barnes se mostró confiado este miércoles en que la Unión Europea (UE) abra sus puertas a un eventual regreso del Reino Unido al bloque después de los "deprimentes" diez años transcurridos desde el Brexit.

"Soy mucho más optimista ahora que en los últimos diez años, pero, por supuesto, todo depende de ustedes en Europa, de si nos quieren de vuelta y en qué términos", afirmó Barnes en una rueda de prensa en Oviedo (norte de España) dos días antes de recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras.

PUBLICIDAD

El novelista mostró su satisfacción por la postura del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, de abrir la puerta a revisar los vínculos con Europa, un asunto al que, a su juicio, predecesores no se acercaron por "miedo" al ultraderechista Neil Farage "y su ridículo partido".

El autor de 'El loro de Flaubert', que estaba "seguro de que no viviría" para ver un regreso de su país a la UE, considera que a lo largo de la última década ha alcanzado la edad de votar en un posible referéndum mucha gente joven "que ve absurdo estar desconectados de Europa".

PUBLICIDAD

Barnes (Leicester, 1946) se mostró confiado en que Europa no se niegue a recomponer sus relaciones con el Reino Unido en un momento en que el comportamiento "lunático" del presidente de EEUU, Donald Trump, lleva camino de hacer de su país "un Estado fallido" que ya no es "un aliado de confianza".

Esa coyuntura hace todavía más importante ese reencuentro también para una Europa "con muchas tensiones y mucha agitación de extrema derecha, lo cual es peligroso" dentro de un mundo que, según afirmó, se asemeja al de la novela '1984', de George Orwell.

PUBLICIDAD

Recordó que en esa obra hay tres bloques de poder autoritarios e indistinguibles, "y ahora China, Rusia y Estados Unidos están dirigidos por autócratas que no respetan las normas democráticas" y el resto tiene que amoldarse a esa situación "aterradora".

Dentro de esa coyuntura ha situado Barnes la polémica en torno a la novelista irlandesa Sally Rooney, obligada a dejar de vender sus libros en el Reino Unido por su apoyo a un grupo de apoyo a Palestina definido como organización terrorista por el Gobierno británico.

PUBLICIDAD

Tras reiterar su apoyo a Rooney, el autor de 'El ruido del tiempo' pidió "sensatez" a su Gobierno para darse cuenta de lo "ridículo" que resulta "arrestar a ancianitas con pancartas y mandarlas a prisión, es de risa".

Miembro de una generación de escritores británicos que Mario Vargas Llosa comparó con el boom latinoamericano y tras quince novelas publicadas desde 1980, Barnes ha dado por finalizada este año su carrera literaria con 'Despedidas' (Anagrama), una obra híbrida de ficción y memoria que repasa aspectos de su biografía.

PUBLICIDAD

"Tal vez sea bonito que algunos piensen que voy a escribir otro libro, pero es el final. Me di cuenta de que ya había contado todas mis historias, que había tocado todas mis melodías. Y no quería ser el tipo de escritor que simplemente sigue divagando", señaló. EFE

(foto) (vídeo)