Irán amenaza con convertir a Israel en “tierra quemada” si ataca sus infraestructuras

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Teherán, 19 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que convertirá Israel en “tierra quemada” si ataca las infraestructuras energéticas de Irán, después de que las autoridades israelíes amenazaran con bombardear el país persa y "completar su misión" con la República Islámica.

“Cualquier agresión contra las infraestructuras energéticas de Irán, aunque serán reconstruidas inmediatamente por nuestros jóvenes científicos, convertirá para siempre los territorios ocupados (Israel) en tierra quemada y obligará a sus ocupantes a huir hacia el desierto del Sinaí (en la península egipcia)”, afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, citado por la agencia Tasnim.

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La advertencia iraní llega después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmara el domingo en una entrevista con el Canal 14 de su país que “estamos preparados para atacar a Irán con toda nuestra fuerza y esta vez también a todos los objetivos energéticos”.

También el domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “todavía queda una misión por completar” y aseguró que su país está "muy cerca" de derrotar a la República Islámica en un mensaje difundido después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su apoyo a su candidatura para las elecciones israelíes del 27 de octubre.

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En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este lunes a Netanyahu a través de X: “La última vez que quisieron ‘terminar el trabajo’, Irán salió aún más fortalecido. ¿Quieren probar su suerte de nuevo? Adelante. Pero tengan cuidado, porque nosotros también tenemos asuntos pendientes”.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han amenazado con ampliar sus objetivos en caso de que se reanude el conflicto y han planteado la posibilidad de cortar cables submarinos de internet y atacar centros de datos de inteligencia artificial, así como instalaciones petroleras y gasísticas de la región. EFE

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