Denuncian que EEUU deportará a África migrantes con enfermedades graves que México rechazó

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Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Familias y activistas denunciaron que autoridades migratorias de Estados Unidos notificaron a varios migrantes con enfermedades graves detenidos en el sur de Florida que serán deportados esta semana a África, después de que México se negara a recibirlos por su estado de salud.

"Tengo mucho miedo de que pueda aparecer en África, y en África se me muere", dijo Anisley Cortez, esposa del migrante Noslen Sendra González, durante una rueda de prensa virtual convocada por The Workers Circle.

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Arianne Betancourt, organizadora de esa asociación judía, aseguró que otros detenidos en los centros migratorios de Krome, en Miami, y el de Transición de Broward, en Pompano Beach, recibieron el mismo aviso.

Agregó que los deportados a África con los que habla tampoco reciben atención médica donde los retienen.

Sendra, detenido en Krome, padece diabetes tipo 2, necesita insulina y sufrió durante su detención tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante, por lo que fue hospitalizado tres veces desde que está allí, según su esposa.

La mujer detalló que su esposo fue detenido en noviembre de 2025 al acudir a una cita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y pasó cinco meses en 'Alligator Alcatraz', el centro de detención en las inmediaciones del humedal de los Everglades, que ya fue cerrado.

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El domingo, agentes migratorios le dijeron que podían enviarlo a África porque ni Cuba ni México lo aceptan, según su esposa, quien pidió que lo liberen si no pueden deportarlo.

Sendra tiene pendiente desde mayo una petición de hábeas corpus ante una corte federal de Miami, según el registro judicial.

La abogada de inmigración Shalyn Fluharty, que representa a varios migrantes incluidos en estas deportaciones a África, dijo que previsiblemente habrá dos vuelos esta semana, probablemente el jueves y el viernes, con destino a la República Centroafricana y posiblemente a Burundi, aunque las fechas y los destinos aún no están confirmados.

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Fluharty cuestionó que el ICE pueda declarar apto para volar, como exige su propia política, a alguien hospitalizado varias veces durante su detención, en trayectos que pueden durar hasta 24 horas y con grilletes.

En septiembre pasado, un tribunal de apelaciones declaró ilegal la política del Gobierno de Donald Trump para deportar a migrantes a terceros países sin garantizarles una oportunidad adecuada para impugnar su expulsión.

Sin embargo, el Supremo de EE.UU. suspendió a finales del mes ese fallo y permitió que las deportaciones continuaran mientras examina la legalidad de la medida, sobre la que escuchará los argumentos de las partes el próximo 9 de diciembre. EFE

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