Cayetano Martínez de Irujo desvela que su sobrina Tana Rivera está "tristona" tras su ruptura con Roca Rey

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Volcado en homenajear a su madre, Cayetana duquesa de Alba, en el centenario de su nacimiento, Cayetano Martínez de Irujo no se ha perdido el homenaje que la Hermandad de los Gitanos de Sevilla -de la que era devota- ha rendido a la inolvidable aristócrata durante el VIII Festival Flamenco Valle Gitano. Un evento al que Eugenia Martínez de Irujo había confirmado su asistencia, pero al que finalmente no acudió para evitar las preguntas sobre la inesperada ruptura de su hija Cayetana Rivera y el torero Andrés Roca Rey coincidiendo con el 27 cumpleaños de la joven.

Muy unido a su sobrina, el jinete ha evitado con un revelador "¿qué quieres que te diga? Pregúntalle a ella" pronunciarse sobre la ausencia de su hermana en este nuevo tributo a su madre, aunque sí ha revelado que llamó a Tana para felicitarla "cuando me enteré del suceso porque yo la quiero mucho". "Al haberse cancelado el cumpleaños tristemente lo esperaba, claro" ha reconocido sobre el fin de su noviazgo con el peruano, confesando que encontró a la nieta de Carmen Ordóñez "tristona, tristona, como es normal".

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Francisco Rivera también ha hablado sobre la ruptura y ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación porque ambos son muy jóvenes y les queda mucha vida por delante. Unas palabras a las que Cayetano ha reaccionado apostando por la discreción, asegurando que "eso nunca se sabe. Solo lo sabe Dios".

A diferencia del complicado momento personal que atraviesa Tana, el duque de Arjona acaba de cumplir su primer aniversario de boda con Bárbara Mirjan -el pasado 4 de octubre- y continúan tan enamorados como el primer día después de más de una década de amor. "Brindamos con champán" ha desvelado con una sonrisa sobre si lo celebraron de alguna manera especial.

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Además, y como no podía ser de otra manera, Cayetano ha recordado emocionado a su madre: "Ha sido un centenario brillante. Estoy muy orgulloso, estoy muy contento, es lo que ella se merecía. Estará muy contenta y en fin, ha merecido la pena con creces, el esfuerzo, el trabajo y la ayuda de todo el mundo". "Hay muchas cosas que aprendí de ella, pero hay dos que cumplo a rajatabla, que es ir donde tengo que ir, pase lo que pase. Y la segunda es contestar a todo el mundo que te escribe. Igual por teléfono que por email Es una costumbre que ella me lo dijo siendo ya joven yo. Y la verdad quien no me contesta me indigna. Porque da igual, contestas lo que sea. Pero contestar, hay que contestar a todo el mundo. Es un principio básico" ha expresado.