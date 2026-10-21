Israel libera a más de 70 activistas detenidos mientras recogían aceitunas con palestinos

Guardar

Jerusalén, 21 oct (EFE).- La Policía de Israel informó este miércoles por la tarde de la liberación de los más de 70 activistas que habían sido detenidos por la mañana en Cisjordania ocupada mientras participaban de la recolección de aceitunas junto a agricultores palestinos.

Los activistas, entre los que había una cincuentena de extranjeros y el resto eran israelíes, fueron arrestados por soldados del Ejército de Israel y la Policía Fronteriza bajo el argumento de que "no habían solicitado autorización previa" para cosechar en los Territorios Palestinos Ocupados.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Policía dijo haber realizado una investigación en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores por la que durante la mañana "32 activistas fueron interrogados y puestos en libertad con la condición de que no regresaran a la zona".

"Además, se concluyó el interrogatorio de cuatro activistas extranjeros tras la identificación de su actividad antiisraelí en internet (...) Las 40 personas restantes que habían sido detenidas fueron puestas en libertad en la comisaría durante la tarde al no hallarse motivos para su detención", continuaba la nota de la Policía israelí.

PUBLICIDAD

La Policía también prevé "concluir la investigación sobre los cuatro extranjeros y entregarlos mañana (jueves) a la Autoridad de Población e Inmigración para que se celebren las audiencias relativas a su expulsión de Israel".

La organización israelí Rabinos por los Derechos humanos confirmó a EFE que todos los activistas fueron liberados y que "no hay constancia de un trato degradante por parte de las autoridades israelíes" durante la detención, como sí han denunciado en episodios anteriores activistas de iniciativas como La Global Sumud Flotilla.

PUBLICIDAD

El candidato demócrata al Congreso estadounidense Brad Lander fue uno de los detenidos hoy, lo que motivó que incluso el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunciara al respecto con una publicación en X.

"Hoy, Brad Lander, rabinos y otros neoyorquinos acompañaron a agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas. Por eso, fueron detenidos por el gobierno israelí. Cosechar aceitunas no es ilegal. La ocupación sí lo es. Estoy agradecido de que Brad haya sido liberado (...) El mismo gobierno israelí que los detiene ha cometido un genocidio contra los palestinos, matando a más de 74.000 personas solo en los últimos años", escribió Mamdani como parte de un 'post' más extenso.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ejército y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí consideraron que "la llegada de decenas de activistas constituyó un acto destinado únicamente a provocar".

"Brad Lander vino buscando una confrontación. Ahora, pretende hacerse pasar por su víctima", dijo Exteriores en otro comunicado.

Es habitual que activistas, diplomáticos y otros extranjeros acudan a recolectar aceitunas junto a las familias palestinas expuestas a la violencia de los colonos israelíes, que tratan de impedírselo mediante el uso de la fuerza, recrudecida desde que llegó al poder en 2022 Benjamín Netanyahu con el gobierno más de extrema derecha de la historia de Israel.

PUBLICIDAD

La ONG Amnistía Internacional denunció este martes que la cosecha de la aceituna, de la que viven miles de familias palestinas, se ha convertido en "una temporada de horror" entre los ataques de colonos, que agreden, queman olivos y roban, y las restricciones del Ejército israelí para acceder a los campos.

El pasado viernes, decenas de colonos encapuchados atacaron a pedradas a agricultores cerca de Abu Falah, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), y dieron una paliza a la fotógrafa Heidi Levine, que cubría la cosecha para The Washington Post y acabó en el hospital.

PUBLICIDAD

La Policía israelí detuvo a diez sospechosos por esa agresión, que se repitió al día siguiente en la cercana Taybeh, donde otro grupo de colonos atacó a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos.

De esos diez detenidos temporalmente solo queda un sospechoso bajo custodia. Concretamente, se trata de un colono judío que el año pasado atropelló deliberadamente a un palestino que se encontraba en el suelo con su vehículo todoterreno y nunca llegó a ser condenado. EFE

PUBLICIDAD