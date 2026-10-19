Una investigación estudia los cambios asociados al desarrollo del cránero del dinosaurio Iguanodon

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Una nueva investigación científica realizada por los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y publicada en la prestigiosa revista internacional británica Zoological Journal of the Linnean Society analiza la variación anatómica y los cambios asociados al desarrollo ontogenético del dinosaurio Iguanodon.

La investigación se ha llevado a cabo con una excepcional colección de crías de Iguanodon galvensis y sobre otros fósiles conocidos de Iguanodon. Este estudio se ha centrado principalmente en el análisis anatómico de, al menos, quince individuos perinatales (con menos de un metro de longitud) de Iguanodon galvensis procedentes de las excavaciones realizadas por la Fundación desde hace varios lustros en Galve.

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Este conjunto de fósiles, que fue interpretado en 2015 como una "guardería" de dinosaurios, consta de numerosos elementos craneales de estos individuos. Los huesos del cráneo son muy poco frecuentes en el registro fósil y su conservación en ejemplares tan jóvenes resulta todavía más excepcional.

Iguanodon galvensis fue un dinosaurio ornitópodo que vivió durante el Barremiense inferior, hace entre 125 y 123 millones de años. Al igual que su pariente cercano Iguanodon bernissartensis, que habitó Europa hace unos 123 y 121 millones de años, se caracterizaba principalmente por su dieta herbívora, por presentar un pico córneo, carecer de "armadura", por desplazarse tanto de forma cuadrúpeda como, ocasionalmente, bípeda, y por tener un espolón por pulgar en la mano. Los fósiles craneales de Iguanodon galvensis estudiados en este trabajo proceden de varios yacimientos localizados en la Formación Camarillas, en el municipio turolense de Galve.

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Por ejemplo, solo en el yacimiento SC-2 se recuperaron casi 1.500 fósiles de estas crías, entre los que se incluyen tanto los restos craneales (alrededor de unos 250) como otros elementos del esqueleto.

Según Javier Verdú, primer autor de la publicación: "La comparación de estos fósiles de crías de SC-2 respecto a otros restos de varios individuos de Iguanodon galvensis procedentes de yacimientos cercanos, así como respecto a individuos de Iguanodon bernissartensis procedentes de Bélgica, nos ha permitido documentar con detalle las diferencias anatómicas existentes entre especímenes perinatales, juveniles, subadultos y adultos".

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Ha añadido que "este análisis revela cómo el cráneo de Iguanodon cambiaba drásticamente durante su ciclo de vida y cómo muchos de estos cambios responden a un proceso evolutivo denominado peramorfosis, en el que las especies alcanzan etapas de desarrollo más avanzadas que sus ancestros. Algunos de ellos están relacionados con las regiones preorbital y orbital; dando lugar, en su estado adulto, a un alargamiento del cráneo anteroposteriormente, entre otros aspectos".

La investigación confirma que algunas características anatómicas utilizadas hasta ahora para clasificar estos dinosaurios pueden variar considerablemente entre individuos de una misma especie, lo que tiene implicaciones importantes para entender la diversidad. Otro de autores del estudio, Josué García Cobeña, ha afirmadi que "el análisis de la dentición demuestra que incluso las crías contaban con un aparato masticador complejo y eficiente, capaz de procesar eficazmente el alimento vegetal. Asimismo, la ausencia de dientes de reemplazo indica que algunos individuos murieron antes de completar el primer ciclo de renovación dentaria, lo que sugiere una edad inferior a unos 200 días".

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Por su parte, Alberto Cobos, autor del estudio y director-gerente de la Fundación Dinópolis, ha indicado que "la investigación que hemos realizado sobre este excepcional conjunto de fósiles de un dinosaurio tan emblemático como Iguanodon, aporta información fundamental para comprender las diversas fases del desarrollo de estos dinosaurios ornitópodos. Es importante destacar --y aunque este aspecto está fuera de este estudio--, como hace unas semanas publicamos los fósiles del primer Diplodocus fuera de Norteamérica, y ahora, con esta nueva publicación, avanzamos ampliamente en el conocimiento de otro de los dinosaurios más conocidos en la dinosauriología mundial: Iguanodon".

El artículo científico, publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, se titula 'Intraspecific variations in the cranium of Iguanodon (Ornithopoda: Iguanodontia), with comments on functional and evolutionary patterns'. Los autores son los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis Francisco Javier Verdú, Josué García Cobeña, Sergio Sánchez Fenollosa y Alberto Cobos.

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La investigación forma parte de las líneas de estudio desarrolladas por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis que se enmarcan dentro de las acciones del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón, y de la Unidad de Paleontología de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.