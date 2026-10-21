Estudiantes protestan en Lisboa contra el aumento de las tasas universitarias

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Lisboa, 21 oct (EFE).- Más de un centenar de estudiantes se concentraron este miércoles en Lisboa para protestar contra la intención del Gobierno de incrementar las tasas universitarias, que llevan congeladas desde 2020, denunciando que el encarecimiento del alojamiento, la alimentación y el transporte dificultan mucho la posibilidad de cursar estudios superiores.

"La educación no es un negocio" o "Si el pueblo no puede estudiar, el Estado está fallando" fueron algunos de los carteles que los estudiantes portaron ante el Campus XXI, un complejo de edificios que congrega varios organismos del Gobierno.

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Las conocidas como "propinas" son las tasas que pagan los estudiantes en Portugal por cursar estudios superiores.

El Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, quiere actualizar las tasas para el próximo curso 2027-2028, poniendo fin al congelamiento que tienen desde hace seis años. Actualmente, el importe máximo lleva congelado en 697 euros desde el curso 2020-2021.

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La propuesta, que ha generado rechazo entre el sector estudiantil, está incluida en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2027, que debe ser debatida en el Parlamento. El Ejecutivo busca que el límite máximo para grados y cursos técnicos superiores vuelva a actualizarse conforme a la inflación de 2026.

Los estudiantes defienden mantener congeladas las propinas y evitar que estudiar resulte más caro, especialmente cuando el alojamiento, la alimentación y el transporte ya representan una parte importante del presupuesto estudiantil, explicó a EFE Santiago, un estudiante de Bellas Artes.

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En este contexto, desde la protesta de los estudiantes también se lanzaron mensajes de apoyo a las concentraciones que se suceden a lo largo del país por la crisis de vivienda, que se han materializado en Lisboa y Oporto en acampadas que, de momento, han sido desalojadas por la Policía, aunque los convocantes han adelantado que buscan volver a plantar las tiendas.

Precisamente en Lisboa está convocada este miércoles una nueva protesta y asamblea ciudadana donde se votará la posibilidad de volver a la acampada en la conocida como plaza de Rossio, en el centro de la capital. EFE

(foto)(video)