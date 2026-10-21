Meta gana 52.481 millones de dólares en nueve meses, un 39 % más interanual

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Nueva York, 21 oct (EFE).- El gigante tecnológico Meta divulgó este miércoles un beneficio acumulado de 52.481 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio, un 39 % más interanual, impulsado de nuevo por la publicidad en sus redes sociales y la inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria de las redes WhatsApp, Instagram y Facebook facturó 181.712 millones entre enero y septiembre, un 29 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según el comunicado con sus resultados publicado al cierre de Wall Street.

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El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, destacó que en el último trimestre la empresa logró "hitos" en la IA, como el lanzamiento de Muse y Muse Wonder, su "primer modelo de frontera", y aseguró que las "inversiones están dando frutos" y está experimentando un "avance acelerado".

En el tercer trimestre, la tecnológica registró un beneficio neto de 9.860 millones, un 264 % más interanual, y una facturación de 64.601 millones, un 26 % más.

Meta registró un cargo de 9.900 millones por el acuerdo judicial del pasado agosto para zanjar las demandas de 52 estados de EE.UU. por adicción juvenil a sus redes, y dijo que sin ese cargo sus beneficios habrían sido mucho mayores.

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También señaló que sigue bajo escrutinio por asuntos relacionados con los menores de edad "en varios mercados", con varios juicios previstos en los próximos meses en EE.UU. que pueden afectar a su negocio.

Por segmentos de negocio, casi la totalidad de los ingresos trimestrales correspondió de nuevo a la publicidad, principalmente procedente de sus redes sociales y una pequeña parte de Reality Labs, especializada en el metaverso, que no obstante sigue arrojando pérdidas operativas.

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Los usuarios activos diarios en las 'apps' crecieron un 3 %, hasta 3.640 millones de personas, y también se incrementaron las impresiones publicitarias que reciben, en un 10 %, así como el precio medio de cada anuncio, un 14 %, indica la nota.

"Nuestras inversiones en IA ya están generando importantes ingresos publicitarios adicionales gracias a una mayor interacción de los usuarios, mejores recomendaciones y una monetización más eficiente", afirmó la jefa financiera de Meta, Susan Li.

"Sobre la base de estos avances, nuestras inversiones en MSL (Meta Superintelligence Labs) están creando la tecnología y la infraestructura necesarias para abrir importantes oportunidades de nuevos ingresos y reforzar las capacidades en todo el negocio", agregó.

Meta dijo que espera seguir invirtiendo "de forma intensiva" en su negocio principal y en "las iniciativas emergentes de IA", y confió en un "sólido crecimiento de ingresos" el ejercicio 2027 sin hacer estimaciones.

Aparte de eso, la empresa anunció que creará una nueva clase de acciones ordinarias de clase C cotizadas en bolsa y sin derecho a voto que entrarán en vigor en enero de 2027.

En cuanto a los gastos de capital, que incluyen las infraestructuras de inteligencia artificial, Meta elevó su previsión para el conjunto de 2026 a entre 135.000 y 145.000 millones de dólares, frente al rango anterior de 130.000 a 145.000 millones.

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En cuanto a los gastos de capital, que incluyen las infraestructuras de IA, Meta elevó el mínimo de su previsión para el conjunto del año hasta los 135.000 millones de dólares, frente a los 130.000 millones anteriores, y mantuvo el máximo en 145.000 millones.

De cara al cuarto trimestre, Meta espera unos ingresos de entre 73.000 y 76.000 millones de dólares.

Asimismo, reveló una reducción de personal del 15 % interanual, y cuenta ahora con 66.775 empleados.

Tras la publicación de los resultados, que superaron las expectativas de los analistas, las acciones de Meta se disparaban casi un 6 % en las operaciones poscierre. Desde el inicio de 2026, la empresa se ha revalorizado casi un 50 % en bolsa.

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