Emiratos presenta a su candidata, una diplomática, a la Secretaría General de la ONU

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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado este miércoles la candidatura de la ministra Lana Zaki Nusseibeh para reemplazar a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU y cuyo mandato expira a finales de 2026.

El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha presentado la candidatura de Nusseibeh en una carta remitida a los presidentes de la Asamblea General, el bangladesí Jalilur Rahman, y del Consejo de Seguridad, este mes bajo el embajador de Grecia, Evangelos C. Sekeris.

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En la misiva, el dirigente ha destacado la "amplia experiencia" de esta diplomática de 48 años que ha ejercido de representante de Emiratos ante Naciones Unidas en distintos momentos durante más de una década, un período en el que se ha desempeñado como vicepresidenta de la Asamblea General y presidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, entre otros cargos.

Al Nahyan también ha puesto en valor "su capacidad de juicio a la hora de abordar los retos internacionales actuales y su trayectoria de trabajo constructivo", en una nota de la que se ha hecho eco la agencia emiratí de noticias WAM.

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"Su labor ha abarcado diversos ámbitos, en particular la paz y la seguridad, la acción humanitaria, el desarrollo sostenible, los riesgos de seguridad relacionados con el clima, los asuntos de la mujer y la reforma multilateral", agrega la carta.

El anuncio llega después de una votación informal celebrada el pasado viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU para tantear las opciones de los candidatos a reemplazar en el cargo al portugués Guterres. Ninguno de los concurrentes, ni siquiera Rebeca Grynspan, propuesta por Costa Rica y favorita hasta el momento, logró evitar el veto de al menos uno de los miembros permanentes del Consejo --Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido.

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Con Nusseibeh son siete los candidatos, puesto que el expresidente de Senegal Macky Sall anunció este sábado la retirada de su carrera por la Secretaría General de la ONU.