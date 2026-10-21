La tormenta subtropical Josephine se forma en el Atlántico y se alejará de EE.UU.

Guardar

Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La tormenta subtropical Josephine se formó este miércoles en el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, y se prevé que gire hacia el noreste y se aleje de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

A las 21.00 GMT, el centro del sistema se encontraba a unos 425 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, y a 940 kilómetros al suroeste de Halifax, en Nueva Escocia (Canadá).

PUBLICIDAD

Josephine avanzaba hacia el norte a unos 9 kilómetros por hora, aunque se espera que gire hacia el noreste el jueves y aumente considerablemente su velocidad.

Según la trayectoria prevista, permanecerá al sur de Nueva Escocia y Terranova, en Canadá, mientras se aleja de Estados Unidos.

El NHC prevé que la tormenta se mantenga como subtropical hasta primeras horas del jueves y que se fortalezca posteriormente, cuando se convierta en un ciclón postropical con vientos de fuerza de huracán.

Las ráfagas de fuerza de tormenta tropical podrían afectar partes de la costa nororiental de Estados Unidos hasta el jueves.

Además, las marejadas generadas por Josephine afectan gran parte de la costa este estadounidense y zonas del Atlántico canadiense, con riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca.

El organismo también advirtió de inundaciones costeras menores y localmente moderadas en sectores de la costa del Atlántico medio estadounidense, que podrían continuar durante el resto de la semana en torno a las horas de marea alta.

No hay vigilancias ni avisos costeros en vigor por este sistema.

Josephine es la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna e Isaías.

Isaías, que azotó el Caribe y la costa este de Estados Unidos en julio y agosto de 2020, dejó 17 muertos en total, según el NHC.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

PUBLICIDAD

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño. EFE

(foto)