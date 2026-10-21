Isco: "Se disfruta mucho en el campo y en la grada"

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Sevilla, 21 oct (EFE).- Isco Alarcón, capitán del Betis y autor del único del partido de este miércoles ante el Feyenoord neerlandés, ha admitido tras el choque que "se disfruta mucho" en la Liga de Campeones y "que es un placer inmenso" para los que están "en el campo y también los de la grada".

Isco ha comentado, en declaraciones a Movistar, que "es muy importante para seguir creciendo" disputar la máxima competición continental, en la que "los resultados están ayudando", si bien dijo que era "una pena" no haber certificado con un gol "los 35 primeros minutos", que "han sido de los mejores de la temporada"

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El mediapunta malagueño cree que su equipo debe "reflejar esa superioridad en el marcador" porque después "los partidos se complica", ya que "juegas contra rivales difíciles", y admitió que el ha sumado "tres puntos en la segunda parte, donde quizás" ha "sufrido más que en la primera".

Isco alabó "las cualidades del Feyenoord, un equipo que quiere jugar y tiene jugadores de calidad", por lo que reconoció que "ha sido una parte para cada uno. Se dice pronto: nueve de nueve", aunque instó a "seguir en esa línea e intentar ganar cada partido. Es la única forma de crecer".

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"Veo un equipo muy enchufado, con una plantilla amplia. Es muy importante si queremos hacer una gran temporada. Estar juntos es el único camino", concluyó el capitán verdiblanco.