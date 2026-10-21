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Tesla gana 715 millones de euros en el tercer trimestre, un 42% menos, pese a mantener ganancias

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Tesla ha logrado un beneficio neto atribuido de 804 millones de dólares (715,56 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone una caída de sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior del 42%, según ha informado este miércoles la compañía, al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos.

Los ingresos se situaron en 28.046 millones de dólares (24.960,94 millones de euros), una cifra similar a la del tercer trimestre de 2025. Tesla ha entregado 486.532 vehículos en todo el mundo en el tercer trimestre del año, una cifra inferior en un 2% a la registrada por la compañía estadounidense en los mismos tres meses del año anterio

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Los Tesla Model 3 y Tesla Model Y han sido los modelos más entregados por la firma durante el trimestre, con un total de 478.237 unidades, el 98% del total.

La última semana, Tesla ha presentado el Roadster, su modelo deportivo tan esperado que incorpora tecnología desarrollada junto a SpaceX y que ha protagonizado una demostración en la que ha sido capaz de elevarse del suelo, realizar maniobras aéreas y aterrizar de forma controlada, además de tener unas prestaciones hasta ahora no vistas en un modelo eléctrico.

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Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido de 3.900 millones de dólares (3.471 millones de euros), un 8% inferior al de un año atrás, con un margen Ebitda del 13,9% (inferior en 1,14 puntos porcentuales).

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