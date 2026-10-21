Cuba cerró 2025 con el 26,7 % de su población mayor de 60 años

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La Habana, 20 oct (EFE).- Cuba contó al cierre de 2025 con una población de 9,434.593 de personas, el 26,7 % de ellas con 60 años y más, lo que la posiciona como el país más envejecido de América Latina y el Caribe, de acuerdo a un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicado este martes.

El grado de envejecimiento de la población cubana (26.7 %) el pasado año representa un aumento del 1 % con respeto a 2024 (25,7 %), señala el análisis 'El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus territorios-2025', del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la ONEI.

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Por provincias, los valores más elevados se ubicaron en Villa Clara (centro) con 30,2 % y La Habana (oeste) con 29,1 %, mientras que los territorios con menor grado de envejecimiento fueron Guantánamo (este) con 23,3 %, Santiago de Cuba (este) y Artemisa (oeste), con 24,2 % cada una.

La Habana registró una población de 1,673.208 personas, de las cuales 789,491 son hombres y 883,717 mujeres. El predominio femenino se mantiene en todos los grupos de edad, especialmente en los mayores de 60 años.

Los datos revelan que la capital cubana continúa enfrentando un proceso de envejecimiento acelerado. Los adultos mayores de 60 años y más suman 486,650 habitantes, lo que representa casi un tercio de la población total. En contraste, los menores de 14 años apenas alcanzan 251,527, confirmando la baja natalidad que viene caracterizando a la provincia en los últimos años.

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El municipio más envejecido de cuba fue el habanero Plaza de la Revolución, con un 38,2 %, y el menos fue Yateras, de Guantánamo, con 17,9 %.

La población de la isla caribeña alcanzó su mayor cifra histórica en 2016, cuando llegó a 11,239.224 habitantes, pero, al cierre de 2024 el número se había reducido a 9,748.007 personas, y según datos de la ONEI, entre 2020 y 2024 el país perdió alrededor de 1,4 millones de habitantes.

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Esta reducción está relacionada con un crecimiento natural negativo. En 2024 se registraron 128.098 defunciones frente a 71.358 nacimientos. Es decir, murieron más personas de las que nacieron, una tendencia que se mantiene en Cuba desde 2020.

Asimismo, los nacimientos descendieron entre el 2020 y el 2024 por debajo de 100.000, mientras que la tasa global de fecundidad se situó en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la historia del país.

El informe señala que ante el envejecimiento progresivo de su población Cuba enfrenta el reto de "reorientar su modelo económico hacia la sostenibilidad demográfica, fomentando empleo inclusivo, innovación tecnológica y políticas que integren a los adultos mayores en la economía".

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Expertos como Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, explican que este fenómeno responde a la baja fecundidad desde 1978.

A esa situación se suman la migración externa, que reduce cada año los grupos en edades productivas y reproductivas, y dos fenómenos que preocupan: la fecundidad adolescente —un problema social y sanitario— y la postergación del primer o segundo hijo, señaló recientemente el especialista.

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Una proyección demográfica, presentada por especialistas de la ONEi a principios del pasado septiembre, indicó que Cuba llegará al 36 % ciento de envejecimiento de su población en 2040.

Ese estudio prevé que dentro de unos quince años la población de la isla caribeña habrá disminuido hasta unos 8,38 millones de habitantes. EFE