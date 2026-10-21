Cae en Comas presunto miembro de banda dedicada al robo de autos: estaría implicado en asesinato de expolicía en SMP

Un agente policial custodia a Luis Alberto Evaristo Pachas, intervenido por su presunta vinculación con el asesinato de un expolicía durante un asalto en Lima. (Composición: Infobae Perú)

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Un hombre de 46 años, señalado por la Policía como presunto integrante de una banda criminal dedicada al robo de vehículos, fue capturado en Comas por su posible participación en el asesinato de un suboficial PNP en retiro en San Martín de Porres. La intervención se realizó el 18 de octubre, luego de varios días de seguimiento e inteligencia policial.

El detenido, identificado como Luis Alberto Evaristo Pachas, alias “Chato”, integraría la organización criminal “La Maldición del Hampa”, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades lo investigan por el ataque armado del 7 de octubre, cuando el expolicía intentó impedir que delincuentes se llevaran su camioneta frente a su vivienda.

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Durante el operativo, los agentes incautaron tres vehículos, entre ellos el automóvil que habría sido utilizado en el crimen, además de municiones, cargadores para armas de fuego, un celular y placas de rodaje adicionales. La investigación busca esclarecer la participación del detenido e identificar a otros posibles involucrados.

Policía en retiro fue baleado al intentar frustrar el robo de su camioneta

El crimen se registró el 7 de octubre en la avenida Los Sauces, en San Martín de Porres. La víctima se encontraba limpiando su camioneta roja frente a su vivienda cuando un automóvil llegó al lugar. De este vehículo descendieron al menos dos sujetos encapuchados, quienes portaban armas de fuego y se dirigieron hacia la unidad.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los atacantes abandonaron el vehículo que pretendían sustraer y escaparon después del crimen| ATV

Los atacantes amenazaron al expolicía y ocuparon la camioneta con la intención de llevársela. Uno de ellos se colocó en el asiento del conductor y el otro en el del copiloto. Ante el intento de robo, la víctima trató de impedir que se apropiaran de su vehículo y se produjo un intercambio de disparos.

El suboficial recibió impactos de bala y cayó sobre la vía pública. Los delincuentes desistieron de llevarse la camioneta y huyeron del lugar. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en la zona, el vehículo presentaba al menos cuatro impactos de bala. Tras el ataque, agentes policiales realizaron diligencias para recoger casquillos y revisar las grabaciones con el objetivo de identificar a los responsables.

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La banda criminal que estaría detrás del asesinato del policía en retiro en San Martín de Porres

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la Divinrob, señaló que alias “Chato” integraría la organización criminal “La Maldición del Hampa”, presuntamente dedicada al robo agravado. Según explicó el oficial en declaraciones difundidas por Agencia Andina, esta banda tendría entre sus objetivos a propietarios y conductores de vehículos de alta gama.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un automóvil incautado durante la detención de un sospechoso de homicidio en Comas. (Foto: Mininter)

“Esta banda criminal, el 7 de octubre, asesinó a un efectivo policial en retiro con el fin de apropiarse de su vehículo”, manifestó Cano al referirse al caso. La hipótesis policial apunta a que el ataque contra el suboficial ocurrió durante el intento de sustracción de su camioneta.

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De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, el detenido registra antecedentes policiales por robo agravado. Sin embargo, su presunta participación en el asesinato todavía debe establecerse mediante las investigaciones correspondientes. Las autoridades también buscan determinar si otras personas participaron en la planificación o ejecución del ataque.

Incautan municiones, cargadores y tres vehículos durante la captura del presunto implicado

Durante la intervención realizada el 18 de octubre, los agentes incautaron tres vehículos. Entre ellos se encuentra el automóvil que habría sido empleado por los atacantes el día del crimen. La identificación de esta unidad forma parte de las diligencias destinadas a reconstruir los hechos y establecer la posible participación del detenido.

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El operativo también permitió decomisar trece municiones calibre .380, dos cargadores para armas de fuego, un equipo celular y dos placas de rodaje adicionales. Además, el personal policial intervino una camioneta Kia Sportage que presentaba una placa de rodaje artesanal adulterada.

La Policía Nacional del Perú detuvo a Luis Alberto Evaristo Pachas e incautó placas vehiculares durante una investigación por el homicidio de un suboficial en retiro. (Composición: Infobae Perú)

Estos elementos quedaron sujetos a las actuaciones policiales correspondientes para determinar su posible relación con los hechos investigados. La PNP continúa con las diligencias para esclarecer el caso y establecer si los vehículos y objetos incautados guardan relación con otros delitos atribuidos a la presunta organización criminal.

Investigación continúa para identificar a otros posibles implicados

Tras la captura, la Policía busca determinar el grado de participación de Luis Alberto Evaristo Pachas en el asesinato del suboficial en retiro. Las diligencias también están orientadas a identificar a otros posibles involucrados y reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en San Martín de Porres.

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Delincuentes mataron a balazos a un expolicía durante un asalto en San Martín de Porres| Foto: ATV Noticias

El Ministerio del Interior señaló que mantiene el compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación policial para combatir las organizaciones criminales, proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos y poner a los presuntos responsables a disposición de la justicia.

La intervención en Comas constituye un avance en las pesquisas por el asesinato del expolicía, aunque la responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse conforme al desarrollo de las investigaciones y al proceso judicial correspondiente.