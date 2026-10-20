La candidata demócrata a gobernar Texas demanda al gobernador por vínculos con Elon Musk

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, dijo este martes que Elon Musk está financiando la campaña de reelección del gobernador republicano Greg Abbott, al tiempo que el magnate recibe exenciones de impuestos y contratos como proveedor del estado, tras presentar una demanda que exige ver sus comunicaciones.

Hinojosa, que es representante estatal de Texas, ha llamado la atención sobre posibles actos de corrupción entre el gobierno local de Abbott y Musk.

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"Ahora, Abbott planea vender nuestra playa – el Parque Estatal de Boca Chica – al único billonario del mundo", dijo Hinojosa en un mensaje en su cuenta de X.

El parque se encuentra justo al lado de las instalaciones de Starbase. Recientemente, se revelaron discusiones y planes para la posible venta o transferencia de una mayor extensión (alrededor de 1,300 acres) del parque a SpaceX, según informó The Texas Tribune.

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Hinojosa presentó ayer lunes una demanda para obligar a Abbott a divulgar los correos electrónicos intercambiados con Musk.

La querella legal acusa a Abbott de violar la ley estatal de acceso a la información pública al negarse a proporcionar a Hinojosa los documentos solicitados sobre sus intercambios con el fundador de Tesla y SpaceX.

La oficina del gobernador compartió el año pasado casi 1400 páginas en respuesta sobre las comunicaciones de Abbott con Musk, respondiendo a una solicitud de acceso a la información pública presentada por el periódico The Texas Newsroom.

La gran mayoría de los documentos estaban completamente censurados.

En la demanda, Hinojosa busca como legisladora ver el contenido censurado. "Esto es corrupción descarada", declaró en una conferencia de prensa.

Hinojosa ha ido subiendo en las encuestas en las últimas semanas. Un sondeo publicado la semana pasada por el Texas Politics Project señaló que Abbott afronta una competencia "sin precedentes" y situó a ambos candidatos en un empate técnico en la recta final de la contienda.

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Los republicanos de Texas, un estado considerado durante décadas como un bastión del partido, afrontan en estas elecciones de medio mandato contiendas reñidas en varios distritos legislativos, especialmente en el sur del estado, así como en las carreras al Senado y a la gobernación.

El apoyo de Abbott a las grandes tecnológicas y a los centros de datos, profundamente impopulares entre los votantes de Texas, especialmente en las zonas rurales, junto con el malestar económico y la baja popularidad de Trump, amenazan con erosionar el respaldo a los republicanos en el estado. EFE

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