Agencias

Colombia busca una inversión de 150 millones de dólares para fabricar un nuevo vehículo

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Bogotá, 20 oct (EFE).- El Gobierno colombiano y Renault-Sofasa, encargada de ensamblar los vehículos de la marca francesa en el país, buscan invertir 150 millones de dólares en la fabricación de un nuevo modelo y ampliar las exportaciones automotrices, informaron este martes fuentes oficiales.

"Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción, y la producción en empleo, innovación y exportaciones", expresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, citado en un comunicado de su cartera.

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La iniciativa también prevé incorporar nuevas tecnologías y ampliar las exportaciones de la industria automotriz nacional, así como fortalecer las capacidades industriales del país, promover la transferencia tecnológica y consolidar a Colombia como plataforma regional de producción y exportación automotriz.

"Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo", añadió Gómez.

La propuesta de inversión, afirmó el Gobierno, apunta a beneficiar a 29 empresas que trabajan con partes de vehículos en siete regiones de Colombia.

El objetivo es que Colombia pueda exportar vehículos a Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

"Esta proyección abriría nuevas oportunidades comerciales para la industria automotriz y sus proveedores nacionales, al conectar la producción colombiana con nuevos mercados y fortalecer la capacidad exportadora del país", señaló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. EFE

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