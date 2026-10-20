Agencias

Solo el 38 % de peruanos opina que desigualdad en el país es "inaceptable", según sondeo

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Lima, 20 oct (EFE).- El 72 % de los peruanos considera que su país es desigual económicamente, pero la cifra de quienes creen inaceptable la desigualdad bajó en dos años del 51 % al 38 %, aunque la pobreza sigue por encima de los niveles previos a la pandemia de covid-19, según revela la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026).

El sondeo, publicado este martes y elaborado por Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señala que para la mayoría de la población (52 %), la desigualdad económica ha aumentado en los dos últimos años.

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"La desigualdad no ha bajado y la pobreza sigue por encima de la prepandemia. Hoy hay 2,3 millones de personas pobres más que en 2019 y, aun así, nuestra indignación sí ha bajado: solo el 38 % considera inaceptable la desigualdad. Eso no es aceptación, es una peligrosa resignación y lo que se tolera, se perpetúa", afirmó la directora de Oxfam en Perú, Alejandra Alayza.

Aun así, la mayoría sigue reconociendo la desigualdad, puesto que el 57 % sostiene que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes y el 46 % no cree que todas las personas tengan las mismas oportunidades para salir de la pobreza.

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Más de la mitad (57 %) considera que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes, y el 46 % no cree que todas las personas tengan las mismas oportunidades para salir de la pobreza.

La percepción de desigualdad se extiende al acceso a derechos, porque el 72 % considera muy desigual el acceso a la justicia; el 63 %, el acceso a la salud, y el 48 %, el acceso a la educación, cifras similares a las de 2024.

Oxfam plantea ampliar la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones públicas, fortalecer las instituciones y avanzar hacia un “pacto fiscal justo”.

Más de ocho de cada 10 peruanos creen que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y solo el 6 % piensa que se gobierna para el bien de todos.

Sobre quiénes son esos grupos poderosos, la mitad señala a actores políticos, un 36 % apunta a actores económicos, como las grandes empresas, y el 21 % menciona al Gobierno y a las instituciones públicas.

"La ciudadanía nos dice que ve la desigualdad no solo en el bolsillo, sino en el poder y no se equivocan. En los últimos años, el 1 % más rico del Perú capturó el 42 % de la nueva riqueza y el 50 % más pobre apenas alcanzó el 1,4 %", indicó Alayza.

Agregó que quien concentra la riqueza concentra también el poder de decidir, por eso la desigualdad en Perú ya no es solo económica, es política y "lo que está en juego aquí es la democracia". EFE

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