Caminero gana el Premio Juan Marichal al mejor jugador dominicano en las Grandes Ligas

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Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El tercera base de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, fue anunciado este martes como el ganador del Premio Juan Marichal, que reconoce al mejor jugador del país en las Grandes Ligas y que lleva el nombre del exlanzador, inmortal del Salón de la Fama del béisbol estadounidense.

El propio Marichal dio a conocer el ganador en una rueda de prensa en el Ministerio de Deportes, en la que destacó la "fabulosa" temporada que registró Caminero con los Rays, a quienes ayudó a avanzar a la Serie Mundial, que disputarán contra los Cerveceros de Milwaukee, desde el viernes próximo.

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Para Marichal, quien cumple hoy 89 años, Caminero está destinado a convertirse en uno de los "grandes" jugadores dominicanos de todos los tiempos.

Caminero, de 23 años, ganó la sexta edición del galardón al mejor pelotero dominicano de la campaña de la MLB, un día después de disparar un cuadrangular y remolcar dos carreras en el partido que su equipo derrotó por 7-3 a los Guardianes de Cleveland, y que les dio la clasificación al 'Clásico de Octubre'.

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El dominicano despachó 42 vuelacercas y empujó 101 vueltas en la campaña regular, finalizando en segundo y tercer lugares en esos encasillados en la Liga Americana.

El defensor del tercer cojín de Tampa recibió 82 de los 100 votos de primer lugar para sumar 558 puntos, superando los 400 que recibió el abridor zurdo Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, y los 225 del parador en corto Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati.

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El ganador del premio Juan Marichal 2026 terminó la campaña regular con promedio de .276, 100 carreras anotadas, 170 hits y 25 dobles. EFE