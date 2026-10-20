Avión procedente de Barcelona sufre reventón de dos neumáticos al aterrizar en Chicago

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Washington, 20 oct (EFE).- Una persona fue trasladada al hospital después de que un avión de American Airlines procedente de Barcelona sufriera el reventón de dos neumáticos por un problema en los frenos al aterrizar en Chicago, informaron este martes medios locales.

El vuelo AA41, que transportaba a 234 pasajeros y 11 tripulantes, sufrió el reventón al aterrizar en el aeropuerto internacional O'Hare.

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El Departamento de Bomberos de Chicago informó a la cadena local WGN-TV de que la aeronave había sufrido "problemas con los frenos", algo que la aerolínea confirmó más tarde.

Otros medios locales aseguraron que la persona hospitalizada no resultó herida de gravedad.

Los pasajeros abandonaron con normalidad la aeronave empleando las escaleras, según detalló ABC News

La aerolínea retiró el avión del servicio para que su equipo de mantenimiento inspeccione la aeronave.

"Agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia vivida", señaló la compañía.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció, en cadenas de televisión de Chicago, que investigará el incidente de este martes, después de que la tripulación informara a la torre de control de problemas con los frenos antes de aterrizar.

El suceso recuerda a otro ocurrido el pasado agosto en el mismo aeropuerto, cuando un avión de American Airlines procedente de Nueva York sufrió el reventón de dos neumáticos al aterrizar y la FAA también abrió una investigación sobre ese incidente, en el que no se registraron heridos. EFE

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