Un informe del Bundestag recomienda a Alemania preparar test de estrés sobre un posible bloqueo chino a Taiwán

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La Comisión sobre China del Bundestag alemán, formada por expertos y centrada en revisar las relaciones económicas entre Pekín y Berlín en términos de seguridad, ha recomendado al Gobierno de Alemania preparar test de estrés geoeconómicos que incluyan planes de contingencia ante un posible bloqueo económico de Taiwán por parte de China.

De esta manera, la Comisión alerta de las posibles consecuencias que acciones del gigante asiático sobre Taiwán podrían tener sobre la economía alemana, en caso de generarse un conflicto geopolítico que conlleve sanciones, ruptura de relaciones comerciales u otras cuestiones, según el informe al que ha tenido acceso el diario alemán 'Handelsblatt'.

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El órgano del Bundestag fue creado en 2025 para examinar cómo mejorar las importaciones alemanas de energía y materias primas y si es necesario modificar la legislación sobre comercio exterior, en línea con la estrategia europea de seguridad económica respecto a China.

La propuesta sigue el camino de la solicitud que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentaron este lunes ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que exigieron instrumentos "decisivos" y "contundentes" contra aquellos países que provocan distorsiones en el mercado.

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China se erigió en 2025 como el socio comercial más importante para Alemania con un intercambio de bienes por valor de 252.400 millones de euros, seguido de Estados Unidos y Países Bajos. El sector automovilístico alemán cuenta con importante presencia en China, sin embargo, las exportaciones de vehículos han caído drásticamente, mientras las importaciones generales desde el gigante asiático aumentan.

Francia y Alemania advirtieron a Bruselas sobre el socavamiento de la igualdad de condiciones para las empresas europeas, la posición de la UE como productor industrial "clave y soberano" y su capacidad de innovación, al tiempo que pidieron dotarse de un instrumento "creíble" para reaccionar y adoptar acciones "contundentes", entre ellas la exclusión inmediata del mercado interior "si fuera necesario".

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