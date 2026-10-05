Alcalde de Taipéi defiende la inclusividad de la ciudad tras una redada policial a bar gay

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Taipéi, 5 oct (EFE).- El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, defendió este lunes la "inclusividad" de la ciudad y pidió disculpas a los afectados por una redada policial a un bar gay el sábado pasado, una operación inusual, dada la apertura de Taiwán en materia de derechos para el colectivo LGBTI.

Chiang, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a los comicios municipales del próximo 28 de noviembre, afirmó que Taipéi "siempre ha sido una ciudad diversa, inclusiva y amigable", al tiempo que expresó su "profundo pesar" por los hechos del fin de semana.

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El político de 47 años, uno de los rostros más conocidos del opositor Kuomintang (KMT) y posible candidato a la presidencia por este partido en 2028, señaló que había pedido al Departamento de Policía y a su director una "revisión estricta" de lo sucedido y que se adopten las medidas correspondientes conforme a la normativa, además de otras, como sanciones disciplinarias y cursos de formación.

Según la agencia de noticias CNA, la comisaría de Wanhua de la Policía de Taipéi registró la noche del sábado un local de temática BDSM para hombres gais en Ximending, un barrio de la capital donde se concentran numerosos bares y discotecas frecuentados por la comunidad LGBTI.

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En un comunicado difundido en Facebook, la Asociación de la Línea Directa Tongzhi (LGBTIQ+) de Taiwán denunció, citando a varios testigos, que los agentes se negaron a mostrar la orden de registro a los presentes, los obligaron a ponerse en cuclillas, profirieron comentarios discriminatorios hacia personas con discapacidad y se llevaron "por la fuerza" a decenas de clientes para tomarles declaración en comisaría.

La comisaría de Wanhua, por su parte, defendió en un comunicado replicado por CNA que se trató de una "operación legal", en respuesta a una denuncia por presuntas "violaciones de la moral pública", y que se ejecutó con una orden de registro emitida por un tribunal.

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Este tipo de redada es muy poco frecuente en Taiwán, que se convirtió en 2019 en el primer territorio de Asia en legalizar el matrimonio igualitario y acoge cada año la mayor marcha del orgullo LGTBI de la región.

Ese grado de apertura contrasta con la época de la ley marcial (1949-1987), cuando la homosexualidad era tabú en la isla y los miembros de esa población sufrían toda clase de discriminaciones. EFE