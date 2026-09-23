Venezuela y Trinidad y Tobago abren nueva etapa y anuncian visitas oficiales

Guardar

Naciones Unidas/Caracas, 23 sep (EFE).- Venezuela y Trinidad y Tobago anunciaron este miércoles el comienzo de una "nueva etapa" en sus relaciones bilaterales y visitas oficiales, tras un encuentro en Nueva York entre la mandataria encargada Delcy Rodríguez y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, después del distanciamiento entre ambos países durante la era de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer el Gobierno de Venezuela en un comunicado difundido en redes sociales por su canciller, Félix Plasencia.

PUBLICIDAD

Según la nota, ambas mandatarias acordaron visitas oficiales a Caracas y Puerto España para "mantener un mecanismo de consulta directa al más alto nivel", aunque en una fecha por definir.

Caracas, agregó el texto, indicó que la primera ministra es "en efecto Persona Grata en Venezuela", dejando así al margen una declaración aprobada en octubre del año pasado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que criticaba la "postura guerrerista" de Persad-Bissessar por permitir ejercicios militares de EE.UU. en la isla, en medio del despliegue ordenado en ese entonces por la Casa Blanca en el mar Caribe.

PUBLICIDAD

Durante la reunión, sostenida al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez y Persad-Bissessar "reafirmaron los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago".

De igual forma "reiteraron su compromiso de consolidar la agenda bilateral bajo los principios de respeto mutuo, soberanía, buena vecindad, diálogo y cooperación", detalló el comunicado.

Además, ambas funcionarias acordaron una agenda de trabajo en áreas como comercio, energía, seguridad, conectividad aérea, turismo, gestión de riesgos de desastres, protección del medio ambiente, agricultura y cultura.

Ratificaron, de acuerdo con la comunicación oficial, "su determinación de continuar impulsando una relación de amistad, buena vecindad, confianza y cooperación", orientada a generar oportunidades de desarrollo y bienestar para sus pueblos y que contribuya a "la paz, la estabilidad y la prosperidad del Caribe".

PUBLICIDAD

Las relaciones entre ambas naciones han fluctuado a lo largo de los años, pero desde 2025 atravesaron un periodo crítico después de que Persad-Bissessar apoyara la estrategia de Washington en el Caribe, lo que fue criticado en su momento por la Administración de Maduro, detenido actualmente en Nueva York tras haber sido capturado en enero pasado por tropas estadounidenses durante una incursión en Caracas.EFE