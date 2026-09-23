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Todos vamos al baño: La diferencia está en salir sin preocuparte por lo que dejaste atrás

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026

• Pato® abre la conversación sobre la incomodidad que generan los malos olores al usar baños compartidos y anticipa una experiencia que buscará transformar ese momento cotidiano.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Salir de casa implica resolver muchas cosas sobre la marcha: dónde comer, cómo trasladarnos, dónde tomar un café y, eventualmente, algo mucho más básico: encontrar un baño cuando lo necesitamos.

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Pero la experiencia no termina al encontrarlo. Para muchas personas, usar un baño compartido también implica una preocupación muy concreta: ¿qué pasa cuando alguien entra después de nosotros?

El temor a dejar un olor desagradable o hacer que la siguiente persona se sienta incómoda puede convertir un momento completamente natural en una situación que preferimos resolver rápido y sin llamar la atención.

Porque todos hemos vivido esos pequeños instantes: buscar un baño cuando estamos fuera de casa, entrar a un espacio compartido y, una vez dentro, pensar en qué podemos hacer para sentirnos más tranquilos antes de volver a salir.

Para Pato®, hablar de estos momentos es parte de entender lo que realmente sucede alrededor del baño. La marca busca ir más allá de la limpieza para abordar también una de las preocupaciones más comunes al utilizar un baño compartido: los malos olores.

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Ahí es donde productos como Pato® Odor Block cobran relevancia, al ayudar a combatir los malos olores y hacer que la experiencia después de usar el baño se sienta más cómoda y agradable.

Y porque una situación tan cotidiana también puede vivirse de otra manera, Pato® está preparando una experiencia temporal en Ciudad de México que llevará esta conversación fuera del baño y la convertirá en algo mucho más inesperado.

Una experiencia en la que la marca buscará darle la vuelta a la manera en que pensamos y vivimos ese momento, poniendo a prueba su solución en un espacio creado para experimentarla de primera mano.

Porque ir al baño es completamente normal. Preocuparse por lo que dejamos atrás también. Pero quizá ya es momento de que facilitemos salir de ahí con tranquilidad.

Muy pronto, Pato® revelará todos los detalles de la experiencia en CDMX que podrás visitar este fin de semana, en donde mostrará la mejor forma de lograrlo.

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FUENTE Pato - SCJ