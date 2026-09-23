Guterres pide acelerar la transición energética y aumentar la financiación climática

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, aumentar la financiación climática para los países en desarrollo y reforzar la protección de las poblaciones frente a los efectos del cambio climático.

En un discurso durante un evento de alto nivel sobre acción climática y transición justa, el jefe de Naciones Unidas advirtió de que el mundo se encamina a superar temporalmente el límite de 1,5 grados de calentamiento y subrayó la necesidad de que ese exceso sea "lo más pequeño y breve posible".

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El secretario general señaló que las emisiones continúan aumentando cuando deberían caer de forma pronunciada y criticó la expansión de los combustibles fósiles.

"Prolongar la dependencia del petróleo y el gas incrementará la vulnerabilidad de los países durante décadas", dijo el diplomático portugués.

Destacó el avance de las energías renovables, la fuente "más barata, rápida y segura de nueva electricidad en casi todas partes", y defendió una transición energética más rápida y justa.

Así, pidió a todos los países que elaboren "hojas de ruta creíbles" para abandonar los combustibles fósiles, "con calendarios claros".

También dijo que el aumento de la demanda de electricidad, "entre otros factores por el desarrollo de la inteligencia artificial", debe ir "acompañado de un incremento de las energías renovables".

El secretario general planteó como prioridades acelerar la transición energética, garantizar que sea justa, financiarla y proteger a las poblaciones frente a los efectos del cambio climático.

Sobre la financiación, reclamó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo y elevar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares al año para 2035.

Guterres reclamó además triplicar la financiación destinada a la adaptación al cambio climático y que para 2027 todas las personas del mundo estén protegidas por sistemas de alerta temprana ante fenómenos extremos.

También pidió aliviar la carga de la deuda de los países vulnerables y reformar la arquitectura financiera internacional para dar una mayor voz a los países en desarrollo. EFE