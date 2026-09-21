Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford

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Redacción América, 20 sep (EFE). Presley Gerber, hijo de la afamada modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años de edad, según medios locales que citaron a una representante de la familia.

El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista People y CNN.

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La revista reportó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.

"La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", fue la repuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos TMZ, que fue el primer portal digital en reportar la muerte. EFE

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