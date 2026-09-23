Puertos de Miami y del Callao firman acuerdo para fortalecer comercio entre Perú y EE.UU.

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Lima, 23 sep (EFE).- Los puertos de Miami (Estados Unidos) y del Callao (Perú) firmaron este miércoles una declaración de Puertos Hermanos que permitirá fortalecer la cooperación entre ambos países en materia comercial y portuaria.

Suscribieron este acuerdo el ministro de Transporte y Comunicaciones de Perú, José Angello Tangherlini, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y los responsables de ambos terminales portuarios.

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"Esta declaración tiene un significado particularmente importante. Nuestra responsabilidad no se limita a acompañar el crecimiento del sistema portuario nacional, sino crear las condiciones para que Perú cuente con puertos modernos, eficientes, competitivos, sostenibles y plenamente integrados a las grandes cadenas logísticas internacionales", indicó el ministro.

Agregó que este acuerdo permitirá promover el intercambio de información y experiencias sobre carga y cruceros, estadísticas portuarias, proyectos de infraestructura, estudios de mercado y buenas prácticas.

También contempla mecanismos de cooperación técnica, visitas educativas y la posibilidad de desarrollar grupos de trabajo especializados entre ambas instituciones, indicó.

"El puerto del Callao es muy importante para Estados Unidos, el Callao es el motor económico del Perú y Estados Unidos quiere ser parte de ese crecimiento en todos sus pasos, y eso se representa en lo que hacemos por la modernización del puerto", manifestó Navarro.

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Añadió que hoy se abre otro capítulo de cooperación entre ambos países y sostuvo que este tipo de colaboración "cobra especial relevancia en el marco de la prioridad que la administración del presidente Donald Trump ha dado a la capacidad marítima de los Estados Unidos".

Además, Navarro recordó que su país trabajará junto con la Marina de Guerra del Perú en la ejecución de una nueva base naval, ubicada junto al puerto del Callao, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

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"Celebramos los significativos avances que el Perú hace en el fortalecimiento y modernización de su estructura marítima y naval; y un claro reflejo es el proyecto estratégico de 1.500 millones de dólares para la ejecución de la fase 1 y 2 de la Base Naval del Callao", indicó el embajador.

El puerto del Callao es el más grande del país, con una capacidad de entre 2,7 y 3 millones de contenedores anuales, y controla el 60 % de la carga de contenedores de todo el país andino.

Por su parte, el puerto de Miami tiene una carga aproximada de 1,1 contenedores anuales y es considerado como la capital mundial de cruceros, un aspecto en el que instruirá al puerto peruano. EFE