Irán afirma que atacará nuevas zonas geográficas con nuevas armas si vuelve a ser agredido

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Teherán, 21 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este lunes que si la República Islámica es atacada de nuevo "cambiarán la geografía" del conflicto y usarán nuevas armas "que asombrarán" al mundo.

"Si se produce otra agresión, sin duda habrá cambios significativos en nuestra defensa y nuestro contraataque. Sin duda cambiaremos la geografía de la guerra", dijo el portavoz del cuerpo militar de élite, el general de brigada Husein Mohebi, en unas declaraciones recogidas por medios locales.

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La fuente aseguró que tienen en mente "nuevos objetivos" estadounidenses que no han atacado hasta ahora.

Además, Mohebi mantuvo que las Fuerzas Armadas iraníes harán uso de "nuevas armas con capacidades innovadoras, con las que el mundo quedará asombrado".

Asimismo, aseguró que la Guardia Revolucionaria está "preparada para una guerra prolongada".

Irán ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos en los últimos días y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

Al mismo tiempo, las autoridades políticas iraníes han informado a Estados Unidos a través de intermediarios de sus condiciones para poner fin a la guerra, como son el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloqueo naval a sus puertos y buques, entre otras.

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La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.

A principios de agosto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia.

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Esta semana, Trump afirmó que aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con la República Islámica, según declaró al medio Axios. EFE