Sánchez defiende que no necesita una foto con Trump para trabajar con EEUU y niega una "agenda contraria"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su decisión de no asistir a la recepción que organiza el presidente estadounidense, Donald Trump, con motivo de la Asamblea General de la ONU, esgrimiendo que no necesita un foto con él para seguir trabajando con Estados Unidos y negando que su agenda sea contraria a la del mandatario.

"No hace falta posar en una foto para trabajar juntos", ha sostenido en rueda de prensa en Nueva York, restando importancia así a la cita, que cada año reúne a buena parte de los líderes que asisten a la Asamblea de la ONU y de la que solo trascienden algunas imágenes de los asistentes y su anfitrión.

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"Eso es lo que hace el Gobierno de España", ha defendido, asegurando que quieren trabajar junto con la Administración estadounidense "en aquellas políticas" que considera de "interés común" tanto para españoles como para estadounidenses.

Asimismo, ha negado que esté manteniendo una "agenda contraria" a la del presidente estadounidense, quien la víspera criticó duramente el multilateralismo y el papel de la ONU y cuestionó el cambio climático, entre otros asuntos, en su intervención ante la Asamblea General.

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"Hacemos la agenda que entendemos es buena para la sociedad española", ha puntualizado Sánchez, que en estos días ha mantenido encuentros con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una de las figuras emergentes del Partido Demócrata estadounidense, así como con el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

EL SALUDO CON DELCY RODRÍGUEZ

Por otra parte, también ha restado importancia al breve intercambio que mantuvo la víspera con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien durante el pleno de la Asamblea General de la ONU se levantó de su asiento para ir a saludar a Sánchez, que se encontraba en el otro extremo de la sala.

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"Fue un saludo", ha afirmado. "Estábamos en la Asamblea General, en el Pleno, se acercó, me saludó, pues lo normal", se ha limitado a añadir, confirmando que Rodríguez, quien tomó las riendas de Venezuela en enero tras detener Estados Unidos a Nicolás Maduro durante una operación militar, ha sido invitada a la Cumbre Iberoamericana en noviembre en Madrid pero aún no ha confirmado su asistencia.