Un tribunal condena a 15 personas a penas de cárcel por su papel en los atentados de 2019 en Sri Lanka

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Un tribunal de Sri Lanka ha condenado a 15 personas a penas de más de 200 años de cárcel por su implicación en los atentados perpetrados contra tres iglesias y tres hoteles en el Domingo de Pascua de 2019, que se saldaron con cerca de 280 muertos y más de 500 heridos, en las que suponen las primeras sentencias en relación con los ataques.

Las sentencias incluyen la confiscación de bienes y propiedades de los condenados, entre los que figura el clérigo musulmán Mohamed Ibrahim Mohamed Naufer, considerado el 'cerebro' de los atentados --reivindicados por dos grupos afines a Estado Islámico--, tras un proceso en el que han comparecido más de 2.300 testigos, según ha recogido el diario ceilandés 'Daily Mirror'.

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El presidente del tribunal, Navaratne Marasinghe, ha afirmado que el documento de imputación cuenta con 8.900 páginas y ha confirmado que rechazan los argumentos de la defensa de estos 15 acusados, si bien ha ordenado la absolución de otros nueve, después de unos procedimientos que se han extendido durante más de 250 días.

El veredicto llega menos de dos meses después de que este mismo tribunal condenara a muerte al exjefe de la Policía Pujith Jayasundara tras ser declarado culpable por negligencia al no tomar medidas para prevenir los atentados. La pena de muerte en el país equivale a cadena perpetua, ya que sigue vigente la moratoria informal sobre las ejecuciones desde 1976.

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El Tribunal Supremo de Sri Lanka ya concluyó en enero de 2023 que el expresidente del país Maithripala Sirisena, así como su cúpula de seguridad, cometieron negligencia en sus funciones al fracasar en su deber de impedir los atentados, ejecutados de forma casi simultánea en tres iglesias y tres hoteles de lujo, muchos de ellos repletos de turistas.