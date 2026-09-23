Almeida cree que Casablanca tiene más opciones para la final del Mundial porque Sánchez "elegirá Marruecos"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que Casablanca tiene "más opciones" que la capital española de acoger la final del Mundial de fútbol 2030, porque "si Pedro Sánchez tiene que elegir entre Madrid y Marruecos, elegirá Marruecos y algún día se averiguará porqué".

"Es obvio. ¿Dónde se celebra el Comité Ejecutivo de FIFA? ¿Dónde se van a celebrar las elecciones para FIFA? ¿Dónde se presenta la reelección de Gianni Infantino? En Marruecos, si no me equivoco", ha expuesto desde la Casa de Campo.

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Eso "demuestra que, aparte de construir un estadio para 120.000 personas, de que en el ámbito internacional Marruecos tiene bastante más influencia que España en estos momentos", el país alauita "está haciendo una acción institucional dirigida a tener la final".

"El ministro de Deportes de Marruecos dijo hace una semana que la final iba a ser en Casablanca, que no es que haya que tener información privilegiada, es que hay que ver lo que está pasando. ¿Ustedes conocen alguna acción del Gobierno de España dirigida a que la final del Mundial de 2030 sea aquí, en España? Yo conozco las de Marruecos", ha expuesto.

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"¿Han oído alguna defensa de la candidatura de Madrid para la final, como hemos oído la defensa de las autoridades marroquíes Ninguna, ninguna. Simplemente hay que ver lo que está pasando y el cierre de todo esto es que ya sabemos que si Sánchez tiene que elegir entre Madrid y Marruecos, elegirá Marruecos, es así de sencillo", ha subrayado.

Cree que es la misma situación de cuando Sánchez "tuvo que elegir entre el Sáhara y Marruecos", que "eligió Marruecos". "Ahora, si tiene que elegir entre Madrid y Marruecos, pues elegirá Marruecos. Y algún día averiguaremos el porqué", ha zanjado.

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