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FICER presenta soluciones de fibra óptica de alto rendimiento en Futurecom 2026, con el objetivo de optimizar las redes para una innovación sin fronteras

PR Newswire

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SÃO PAULO, 23 de septiembre de 2026

Su socio de confianza para soluciones de fibra óptica a medida y de alto rendimiento para integradores de sistemas (SI) y proveedores de servicios de Internet (ISP)· La optimización de la infraestructura digital mediante el sistema DWDM F520 y los transceptores DCO permite una escalabilidad masiva para la transmisión en la red troncal y la interconexión de centros de datos (DCI).

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· Impulsar la economía de la IA y los datos para garantizar un ancho de banda escalable para cargas de trabajo computacionales intensivas mediante el uso de transceptores ópticos de 800G y 400G.

· Potenciar las redes regionales de los ISP mediante la implementación de módulos BiDi de 25G/100G para optimizar la infraestructura de telecomunicaciones existente y acelerar la conectividad.

· Impulsar las industrias digitales: aprovechar las soluciones XGSPON y 25G-PON para dar soporte a aplicaciones de ciudades inteligentes, logística e Industria 5.0.

SÃO PAULO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- FICER Technology, fabricante líder de soluciones de fibra óptica de alto rendimiento, anuncia su participación estratégica en Futurecom 2026. En consonancia con el tema central de la exposición, "Conectividad sin límites. Innovación sin fronteras", FICER mostrará sus capacidades de fabricación integrada en la São Paulo Expo, del 6 al 8 de octubre. El futuro de la economía digital es ahora. Para hacer frente a esta realidad, FICER se dirige a clientes OEM/ODM, integradores de sistemas (SI) y proveedores de servicios de Internet (ISP) de todo Brasil y Sudamérica, suministrándoles los componentes ópticos esenciales que resultan necesarios para impulsar las infraestructuras modernas.

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Impulsar las cargas de trabajo de IA y la interconexión de centros de datos (DCI)

La economía de la IA y los datos exige una conectividad, una resiliencia y un caudal de información sin precedentes. Para dar respuesta a tareas computacionales intensivas, FICER presenta sus transceptores ópticos centrales de 800G y 400G. Estos transceptores de alta capacidad constituyen los componentes básicos fundamentales para entornos de servidores de alta densidad. La integración de módulos personalizados mejora el rendimiento del hardware, lo que permite a los fabricantes regionales de servidores conseguir pedidos de empresas de alta gama. Para hacer frente a los retos de la infraestructura digital y la nube, FICER presenta el F520 OTN DWDM System, junto con el Digital Coherent Optics (DCO). Estos sistemas de transmisión troncales proporcionan una base de alta densidad para la transferencia masiva de datos. Gracias al uso de estas tecnologías, los centros de datos pueden optimizar las estructuras de interconexión de centros de datos (DCI) sin necesidad de realizar reformas integrales de la infraestructura.

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Potenciar las redes operativas regionales de los ISP

Para dar soporte a las redes operativas regionales de los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a los socios de infraestructura de red (SI), FICER ofrece módulos ópticos BiDi (bidireccionales) de fibra única de 25G y 100G. Al transmitir y recibir en longitudes de onda distintas a través de un único hilo, la tecnología BiDi reduce a la mitad la cantidad de fibra necesaria por enlace, lo que, en la práctica, duplica la capacidad útil de una red de fibra óptica ya existente sin necesidad de tender nuevos cables. Las líneas liberadas de esta forma pueden reasignarse para ampliar la red troncal de transmisión y absorber el aumento del tráfico en las redes metropolitanas y de acceso. Y cuando se aplican requisitos de seguridad, soberanía y regulación, la tecnología BiDi hace que resulte económicamente viable mantener el tráfico crítico para la misión en la fibra dedicada del propio operador, en lugar de en capacidad compartida o alquilada, lo que garantiza la residencia de los datos y la privacidad en la capa física.

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Impulsar las industrias digitales y la conectividad periférica

La digitalización de la logística y de las ciudades inteligentes depende de que la conectividad llegue hasta los puntos más remotos, o más allá del perímetro. Para dar respuesta a este cambio intersectorial, FICER suministra módulos ópticos para redes de acceso XGSPON/25G-PON. Dado que estas tecnologías se basan en la red de distribución óptica ya existente, los operadores pueden aumentar la capacidad para aplicaciones con alta densidad de dispositivos IoT sin necesidad de tender nueva fibra, al tiempo que convergen la banda ancha residencial, los servicios empresariales y el backhaul móvil en una única red de fibra. Ya se trate de un sistema inteligente de seguimiento logístico o de conectividad en todo el recinto para un evento deportivo en directo, FICER proporciona la capa óptica que mantiene en marcha la transformación digital industrial.

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Acerca de FICER Technology

Con sede en Taiwán, FICER Technology es un fabricante de soluciones de fibra óptica de alto rendimiento. Más allá del posicionamiento habitual de la marca, FICER cuenta con sólidas operaciones de fabricación propias. Con una cuota de mercado dominante en Taiwán, FICER ofrece sus ventajas de fabricación integrada a los clientes OEM/ODM. Guiados por la misión "Fiber First. Compatibility Always", FICER combina su experiencia técnica con un enfoque centrado en los socios, lo que permite a los clientes crear redes ópticas eficientes y preparadas para el futuro.

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Por qué los socios internacionales eligen a FICER

Compatibilidad con múltiples proveedores: Permite una integración perfecta en diversos ecosistemas de red.

Agilidad en la fabricación: Producción flexible de OEM/ODM con un apoyo ágil de la cadena de suministro.

Rendimiento optimizado en cuanto a costos: Soluciones ópticas fiables que combinan rendimiento, escalabilidad y eficiencia en la implementación.

Reserva de reuniones

Para concertar una reunión exclusiva con el equipo de FICER durante la feria Futurecom, visite:

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Para obtener más información sobre el sistema OTN DWDM y los trasceptores de fibra óptica, visite FICER.

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FUENTE FICER Technology Co., Ltd.