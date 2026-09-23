Eugenia Martínez de Irujo, su sonrisa tranquilizadora tras la grave cogida de su 'yerno' Andrés Roca Rey

04/03/2026 Eugenia Martínez de Irujo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Cayetana Rivera vive una montaña rusa de emociones desde que comenzó su historia de amor con Andrés Roca Rey el pasado abril, ya que en apenas seis meses ha sido testigo de tres importantes sustos del torero en la plaza. El primero, apenas dos semanas después de salir a la luz su idilio, en Sevilla, cuando el peruano sufrió una brutal cogida en el muslo derecho por la que permaneció ingresado en la UCI varios días y de la que, afortunadamente, se recuperama milagrosamente reapareciendo dos semanas después con el apoyo de su novia.

El segundo, el pasado 9 de septiembre en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, cuando la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no podía contener un grito de angustia y preocupación al ver cómo otro toro volteaba a su amor y le corneaba la parte posterior de la pierna, aunque podía concluir su faena visiblemente dolorido. Y el último este mismo sábado en Nimes (Francia) cuando el morlaco le lanzó por los aires provocándole un fuerte golpe en la cara que le dejó una llamativa herida en la barbilla.

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Momentos muy complicados que no han influido en Tana que, a diferencia de otras parejas de toreros, prefiere acompañar a Andrés y estar a su lado siempre que sus compromisos se lo permiten en todas sus corridas.

Un apoyo incondicional que refleja lo enamoradísima que está la nieta de la duquesa de Alba del peruano, y sobre el que su madre prefiere no pronunciarse respertando la discreción que caracteriza a la joven. Eugenia ha asistido este martes con su marido Narcís Rebollo a la entrega de la Medalla de las Bellas Artes andaluzas al compositor Manuel Alejandro en Sevilla y, aunque de lo más sonriente -sin duda aliviada porque la última cogida de Roca Rey ha quedado en un nuevo susto- ha optado por el silencio cuando le hemos preguntado por el torero, con el que se lleva a las mil maravillas como han demostrado con los cariñosos comentarios que intercambian en redes sociales, donde el peruano ha revelado cómo la llama cariñosamente: "suegrita".

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