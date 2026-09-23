Bruselas anota levantamiento de sanciones a oligarcas rusos y avisa de que prepara más

Guardar

Bruselas, 23 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este miércoles que "toma nota" de la decisión de los Estados miembros de levantar sanciones a dos oligarcas rusos, pero advirtió de que prepara nuevas medidas restrictivas centradas principalmente en la industria militar de Rusia.

"Tomamos nota de la decisión de los Estados miembros. Todas estas decisiones de prorrogar, modificar o levantar sanciones son adoptadas por el Consejo por unanimidad", indicó el portavoz comunitario Christian Wigand durante la rueda de prensa diaria de la CE.

PUBLICIDAD

También destacó que la Unión Europea ha ido "ampliando continuamente" la lista de sanciones en apoyo de la integridad territorial de Ucrania, de manera que ya hay incluidas unas 3.000 personas y entidades, y recordó que en total ha adoptado 21 paquetes de medidas restrictivas contra Rusia.

"Paralelamente, también estamos trabajando en un nuevo conjunto de sanciones, lo que demuestra claramente el interés por ejercer una mayor presión sobre el complejo militar ruso, su complejo militar-industrial, así como sobre la flota fantasma. Por lo tanto, ese trabajo adicional sigue en marcha", insistió.

PUBLICIDAD

Los países de la Unión Europea acordaron el martes sacar de la lista negra a los oligarcas Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman, como pedían Eslovaquia y Francia, como parte de un compromiso para poder extender esas sanciones selectivas, que finalmente han sido prorrogadas por tres años en lugar de por seis meses, como se lleva haciendo desde que fueron introducidas en marzo de 2014.

Usmánov es un magnate septuagenario cuya fortuna se valora en unos 14.000 millones de dólares (unos 12.135,5 millones de euros) y que está vinculado a otros hombres de negocios cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin.

Una hermana de Usmánov, Gulbahor Ismailova, también está en la lista negra de la UE.

Precisamente, el anterior Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán había prometido al Kremlin intentar sacar de la lista a ambos, según grabaciones publicadas por medios de comunicación.

París esperaba la retirada de Usmánov de la lista de sancionados para lograr la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán, y hoy mismo el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, anunció el indulto de uno de ellos, Martin Ryan, sentenciado a diez años de prisión por espionaje, según medios locales.

PUBLICIDAD

Por su parte, Fridman fue hasta marzo de 2022 consejero delegado de Letterone Investment, el mayor accionista de la cadena de supermercados DIA.

Las sanciones selectivas de la UE responden a acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y se aplican a casi 3.000 personas y entidades, entre las que también se encuentran sociedades de terceros países. EFE

PUBLICIDAD