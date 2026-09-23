Ucrania golpea 38 nodos energéticos rusos en una operación sobre Crimea y cercanías

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Kiev, 23 sep (EFE).- Ucrania golpeó 38 nodos energéticos en Crimea, otros territorios ucranianos del sureste que están ocupados por las tropas rusas y zonas de la Federación de Rusia, informó este miércoles el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi.

Brovdi, apodado "Magiar" por sus orígenes húngaros, indicó en su cuenta de Facebook que los 38 nodos fueron atacados en el marco de una operación llamada "Apagar Crimea" llevada a cabo con drones.

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Según Brovdi, entre el pasado 6 de julio y el martes de esta semana "se han atacado 412 nodos energéticos en los territorios ocupados y en la Federación Rusa".

Entre los últimos nodos energéticos atacados figuran diez instalaciones en Crimea, nueve en los territorios ocupados de la región oriental de Donetsk y trece en las zonas ocupadas de la también oriental región ucraniana de Lugansk.

Además, también hubo dos nodos energéticos rusos atacados, uno en Járkov, en el noreste, y otro en Zaporiyia, en el centro del país invadido por Rusia.

Otros cuatro centros energéticos atacados por las fuerzas de drones ucranianas se encuentran en la Federación Rusa.

Brovdi, que publicó el listado de los puntos atacados, añadió un vídeo en el que se perciben imágenes de drones impactando sobre sus objetivos.

"Resistiremos. Moscú caerá", concluyó Brovdi su mensaje. EFE